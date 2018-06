Le salaire minimum passe de 11,25 $ à 12,00 $ l'heure dès aujourd'hui

C’est aujourd’hui que le Québec connaîtra la plus importante hausse du salaire minimum des 20 dernières années. En effet, à compter d’aujourd’hui, le salaire minimum passera de 11,25 $ à 12,00 $ l’heure. Une hausse de 0,75 $. Cette hausse coïncide avec la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs.

La hausse de 0,75 $ du taux général du salaire minimum représente une augmentation de 6,67 % par rapport au taux actuel. Il s'agit d'une augmentation annuelle du revenu disponible variant de 462 $ à 979 $, selon le nombre d'heures travaillées et le type de famille économique.

« Cette hausse considérable du salaire minimum est un des effets positifs de la vigueur de l'économie québécoise qui a notamment fait en sorte que le salaire horaire moyen a augmenté plus rapidement que le laissaient entrevoir les prévisions. En s'engageant, par l'intermédiaire d'un plan quadriennal, à atteindre, en 2020, un ratio équivalent à 50 % du salaire horaire moyen, notre gouvernement s'assure que la hausse du salaire minimum est prévisible et qu'elle est en concordance avec l'évolution de l'économie québécoise. Nous poursuivons ainsi nos efforts pour améliorer la qualité de vie des travailleuses et des travailleurs, tout en veillant à ne pas nuire à l'emploi et à la compétitivité des entreprises », souligne la ministre responsable du Travail, Dominique Vien.

Selon les prévisions de 2017, le salaire horaire moyen devait se situer pour 2018‑2019 à 23,73 $. Le salaire minimum devait ainsi être porté à 11,75 $ l'heure (+ 0,50 $) le 1er mai 2018. Or, selon les prévisions disponibles, le salaire horaire moyen devrait se situer pour 2018‑2019 à 24,25 $ l'heure. Une hausse du salaire minimum à 12 $ l'heure (+ 0,75 $) le 1er mai 2018 permet d'atteindre un ratio équivalent à celui initialement visé pour l'année 2018-2019 et s'inscrit dans la poursuite de l'atteinte d'un ratio de 50 % en 2020.

La hausse profitera à 352 900 salariés, soit 214 300 femmes et 138 600 hommes. Avec un salaire minimum de 12 $ l'heure, le 1er mai 2018, le Québec aura le troisième taux le plus élevé parmi les provinces canadiennes, derrière l'Alberta et l'Ontario.