La clinique Reversa souligne son premier anniversaire

Au Centre multifonctionnel de Contrecœur le 26 avril, la Clinique Reversa a souligné son tout premier anniversaire. Pour l’occasion, les membres de l’équipe ont accueilli plus d’une centaine de personnes de toutes les régions du Québec. Plusieurs patients, médecins, pharmaciens et représentants politiques étaient présents pour fêter l’événement.

Dre Bourdua-Roy est médecin de famille depuis 2015 à la Coopérative de Solidarité Santé Contrecœur. Désirant pratiquer une médecine axée sur la prévention, celle-ci a fondé la Clinique Reversa en février 2017, conjointement avec Mme Chantal Dubuc, Directrice de la Coopérative.

Le programme s’appuie sur des données scientifiques montrant qu’une alimentation faible en glucide et forte en gras présente plusieurs bénéfices pour la santé.

Reversa est une nouvelle clinique médicale offrant un accompagnement pour adopter l’alimentation faible en glucides une façon naturelle de manger pour renverser le diabète de type 2, le syndrome métabolique, l’obésité et le surpoids, sans faim, sans aliment transformé et sans chirurgie.

C’est un programme complet d’accompagnement par une équipe multidisciplinaire comprenant un médecin, des assistants médicaux, un kinésiologue et une psychologue, d’une durée de 5 mois.

La clinique Reversa a maintenant 3 points de services, Montréal, Contrecœur et La Sarre en Abitibi. Un quatrième point de services ouvrira ses portes à Québec sous peu et plusieurs autres projets sont en développement.

Déroulement de la soirée

C’est dans une ambiance festive que les participants ont pu déguster de délicieuses bouchées répondant aux normes de l’alimentation faible en glucides échanger avec d’autres membres de cette communauté, ou recevoir l’un des prix de présence offerts par les partenaires de l’événement.

Dre Bourdua-Roy a également présenté les résultats inspirants concernant les quelques 250 patients ayant complété le programme dans la dernière année.

Elle a souligné qu’en moyenne, les indicateurs de perte de poids, de diminution du tour de taille et de diminution de prise de médications se sont améliorés de manière significative.

À propos de Rues principales

Rues principales est fière de compter la Clinique Reversa et la Coopérative Santé Contrecœur parmi ses membres.

Rues principales Contrecœur est un regroupement de gens d’affaires qui vise à promouvoir et à animer le milieu des affaires de Contrecœur par le biais de campagnes promotionnelles et publicitaires, et par l’organisation de fêtes populaires ou d’activités d’animation.

Rues principales Contrecœur a aussi comme mandat de protéger les intérêts spécifiques de ses membres et du milieu d’affaires établi à Contrecœur, mais également de mettre en valeur ses secteurs commerciaux. Pour de plus amples informations sur les services de Rues principales, consultez le site Internet au www.ruesprincipalescontrecoeur.ca.