5 assurances incontournables pour protéger vos proches

Se prémunir des risques financiers en souscrivant une assurance est indispensable. Pour autant, certaines sont plus importantes que d’autres. Pour faire un choix éclairé, il faut prendre en considération son âge, sa situation familiale, son statut de salarié ou de retraité, les dettes à rembourser… Votre protection doit donc évoluer à chaque étape de la vie.

Assurer son hypothèque

La première des garanties si vous êtes propriétaire et que votre maison n’est pas encore payée est de souscrire une assurance hypothécaire. En cas de décès ou d’invalidité, vous ou vos proches disposerez de revenus suffisants pour couvrir les paiements de l’hypothèque en cours.

Il n’est pas obligatoire d’acheter celle proposée par votre organisme prêteur. Choisir une assurance hypothécaire évolutive vous offrira la possibilité de transformer au terme de votre crédit votre contrat en assurance-vie.

De plus, le capital sera versé à vos bénéficiaires. Ils disposeront ainsi d’un capital suffisant pour garder la maison et subvenir à leurs besoins.

N’oubliez pas de souscrire une assurance habitation pour protéger votre patrimoine.

Maintenir un niveau de vie en cas d’invalidité

En tant qu’actif, vous n’êtes pas à l’abri d’un accident du travail. Cette garantie est destinée à compenser une perte de salaire en cas d’incapacité partielle ou totale. Versée sous forme de prestations mensuelles, vous continuerez ainsi à respecter vos obligations financières.

Se protéger des maladies graves

Les maladies graves sont très souvent liées au travail : rythme de vie, stress, milieu pathogène… Même si vous êtes couverts par le régime d’assurance général, celui-ci ne prendra pas en charge les dépenses liées aux soins à domicile, au transport vers les centres médicaux, aux traitements supplémentaires, mais aussi aux crédits en cours. L’intérêt de ce type de contrat est qu’il est libre d’impôts donc sans mauvaise surprise.

Préserver le maintien à domicile

L’assurance Soins longue durée est idéale à la retraite. En cas d’accident ou de maladies dégénératives, vous pourrez bénéficier de soins spécifiques, mais aussi d’une aide-ménagère. Votre qualité de vie sera maintenue.

Si vous avez une bonne hygiène de vie, que vous n’êtes pas fumeur ou ne suspectez aucune hérédité lourde, réfléchissez avant de souscrire.

Préparer l’avenir

L’assurance-vie est l’épargne la plus sûre pour anticiper les études de vos enfants, obtenir un complément de retraite ou léguer un capital à vos proches. De plus, elle est fiscalement très intéressante. Plusieurs formules existent : faites-vous conseiller au plus près de vos attentes.

Les risques de bouleversement financiers potentiels sont nombreux, mieux vaut les transférer à des professionnels.