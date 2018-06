10 millions de mercis : 10 ans d’engagement environnemental au sein du Fonds Éco IGA pour le marchand IGA de Sorel

L’équipe du Jour de la Terre - qui coordonne le Fonds Éco IGA – était à Sorel récemment afin de souligner l’implication dans la communauté du magasin IGA extra Marché André Tellier Inc. de Sorel. Depuis 2008 les marchands IGA contribuent au Fonds Éco IGA, qui représente maintenant un investissement total de 10 000 000 $, dont 1 711 672 $ dans la région.



En créant le Fonds Éco IGA il y a 10 ans, les marchands IGA ont permis de réaliser des projets environnementaux concrets, répondant aux réalités de leur milieu qu’ils connaissent bien. Parmi ces projets :



• Achats de bacs de recyclage

• Support à vélos

• Collecteur de piles

• Barils récupérateurs d’eau de pluie

• Composteurs domestiques

• Ateliers À vos frigos qui luttent contre le gaspillage alimentaire

• Gestion des matières résiduelles en magasin

• Et bien d’autres...



10 millions de mercis

C’est ce que nous souhaitons dire aux marchands IGA pour leur contribution au Fonds Éco IGA ! Depuis 10 ans, ils ont investi 10 millions de dollars dans leur communauté afin de trouver des solutions concrètes et innovantes, pour un avenir durable. Je leur lève mon chapeau et nous souhaite une autre décennie au cœur de l’action environnementale québécoise.

Un 10e anniversaire complètement électrique

Le Fonds Éco IGA avait envie de fêter son 10e anniversaire en grand, tant avec les marchands, qu’avec la population. C’est pourquoi il a mis différentes initiatives de l’avant.



1er camion léger électrique



Le premier camion de livraison à domicile réfrigéré converti à l’électricité au Canada a été dévoilé plus tôt cette année. Ce premier camion est actuellement en tournée chez différents marchands régionaux. De plus, quatre nouveaux camions seront convertis au cours de prochains mois et les marchands IGA auront la chance de les gagner !



Une TESLA à gagner



Si le Fonds souhaite saluer les marchands IGA pour leur implication, il n’oublie pas pour autant de remercier les consommateurs des supermarchés IGA qui auront la chance de gagner l’utilisation d’une TESLA modèle 3 pendant 1 an, en participant à un concours !