Encourageons l’économie circulaire locale et l’entraide entre voisins en donnant davantage de visibilité aux ventes de garage

Bon débarras est le site web gratuit pour annoncer et trouver les ventes-débarras autour de soi, en quelques clics : ventes de garage, ventes de déménagement et de succession, bazars et ventes de charité.

Mis en ligne en avril 2017, et créé au Québec, il répond à un fort besoin de visibilité des vendeurs et facilite la recherche des acheteurs.

Bon débarras (www.bondebarras.ca) a recueilli de très nombreux commentaires positifs de ses utilisateurs depuis son lancement: un service utile à tous, gratuit et convivial, qui contribue à dynamiser la vie de quartier, et déjà plébiscité par plus de 26 000 Québécois.

Vendre ou donner... au lieu de jeter!

Bon débarras facilite le réemploi des objets de 2e main en empêchant au maximum leur mise sur le trottoir et à la poubelle.

Moins de déchets (qui souvent n’en sont pas !), moins de gaspillage.

Et grâce à l’option 0$, les vendeurs peuvent indiquer qu’ils donneront gratuitement à la fin de leur vente certains biens dont ils désirent se débarrasser. Faire de la place en faisant plaisir, une belle manière d’aider ses voisins qui en ont besoin.

Des ventes de garage possibles... en tout temps, par tous les temps.

Annoncer sa vente est simple, rapide, gratuit, et permet d’être visible par tous les acheteurs potentiels autour de soi.

Fini les contraintes de la météo et des saisons: si elle se fait en intérieur, la vente peut être organisée en hiver ou quand il pleut, en s’assurant de respecter les règles en vigueur dans sa municipalité.

Une service utile pour les déménagements et, surtout, pour les successions qui ont lieu tout au long de l’année.

Des conseils pour bien vendre et bien acheter.

De nombreuses rubriques pour aider à préparer sa vente, connaître les règlements des villes, mais aussi pour en savoir davantage sur les objets que l’on vend et que l’on achète.