Québec octroie 20 307 $ à la Ville de Sorel-Tracy pour lutter contre l'herbe à poux

La Ville de Sorel-Traqy bénéficiera d’un montant de 20 307 $ afin d’enrayer le problème de l’herbe à poux, sur son territoire. La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, madame Lucie Charlebois, en a fait l’annonce, le 4 mai dernier.

Le Gouvernement du Québec accorde un financement totalisant 241 200 $ pour soutenir huit initiatives de lutte contre l'herbe à poux. Ces projets sont financés notamment dans le cadre de la Stratégie québécoise de réduction de l'herbe à poux et des autres pollens allergènes, un programme financé par le Fonds vert issu du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques.

Ces huit projets ont été retenus sur la base de divers critères de sélection, dont le financement multisource et la mobilisation de partenaires locaux en vue de réaliser des interventions concertées de contrôle de l'herbe à poux.

Ce programme d'aide financière s'inscrit parmi les mesures proposées par la Stratégie pour mobiliser les ministères, les organismes gouvernementaux, les municipalités et les arrondissements autour de la lutte préventive contre l'herbe à poux.

« Encore une fois, notre gouvernement agit et pose des actions concrètes puisque l'herbe à poux peut amener des complications et affecter la qualité de vie des Québécoises et Québécois. Ainsi, nous continuons de mobiliser les ressources afin que les municipalités financées par ce programme soient en mesure d'encadrer et de protéger les citoyens, et ce, par la mise en œuvre d'initiatives novatrices et porteuses pour nos collectivités », a souligné la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Mme. Lucie Charlebois.

Quant à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme. Isabelle Melançon, elle soutient que les initiatives des municipalités amélioreront grandement la qualité de vie des citoyens aux prises avec des symptômes d’allergie.

« Les changements climatiques contribuent à la prolifération de l'herbe à poux au Québec, notamment en raison des étés plus chauds et plus longs, qui favorisent la croissance de la plante et la dispersion de son pollen dans l'air. C'est pour lutter contre sa propagation et pour favoriser la santé de la population que le gouvernement, par l'entremise du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques et du Fonds vert, soutient cette année huit municipalités dans la planification et la mise en œuvre de mesures de contrôle de la plante. »

Faits saillants :

Rappelons que l'herbe à poux est une plante annuelle qui peut produire jusqu'à 3 000 graines en une seule saison, et que celles-ci peuvent demeurer en dormance dans le sol pendant plus de 40 ans.

Un seul plant peut contribuer à envoyer plusieurs millions de grains de pollen dans l'air, ce qui est hautement nuisible pour la santé puisqu'une quantité relativement faible de pollen suffit à déclencher une réaction allergique chez les personnes affectées.

Cette plante est la principale responsable de la rhinite allergique saisonnière, aussi appelée rhume des foins, au Québec. Ce problème de santé affecte une personne sur 10 chaque année, de la mi-juillet jusqu'au premier gel automnal.