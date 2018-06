Le regroupement de citoyens et de citoyennes pour la construction d'un pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie lance un appel à la population

Monsieur Richard St-Germain, président du Regroupement de citoyens et de citoyennes pour la construction d'un pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie à l'horizon 2028 rappelle à toute la population qu'un 5 à 7* d'information et d'appui à Pont STL 2028 se tiendra le 15 mai 2018 à 17 h. à l'Hôtel de la Rive. Pour Richard St-Germain : « Ce projet par son envergure et sa portée a le potentiel d'être déterminant pour l'avenir socio-économique des régions concernées et en particulier, pour la ville de Sorel-Tracy. »

À court terme, pour les entreprises et les travailleurs, l'impact des phases d'étude, conception et construction se comptera en termes de plusieurs centaines d'emplois, sans oublier les millions de dollars de dépenses en acquisition de biens et services.

Par exemple, selon le journal Les Affaires (13 juin 2016), près de 75 % des retombées économiques de la conception et de la construction du nouveau pont Champlain profitent au Québec. Ainsi, pour un coût envisagé à l'époque de 2,15 milliards de dollars, on estime que c'est plus de 1 000 travailleurs qui se sont retrouvés à un moment donné, à œuvrer sur ce projet sans compter les 300 personnes employées au niveau de la gestion du projet.

Ainsi, sur la base d'un coût approximatif estimé de 400 millions de dollars (2016) pour le projet de pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie (l'équivalent en fait, du coût du pont Laviollette en 1967 de 50 M$), nous pouvons envisager des retombées économiques de 300 M$ et l'embauche pendant 2 à 3 ans de centaines de personnes, notamment des travailleurs et des travailleuses des régions de Sorel-Tracy et de Lanoraie.

À moyen et long terme, l'infrastructure proposée positionnera les régions de Sorel-Tracy et de Lanoraie à l'intersection d'un important corridor d'échanges économiques en émergence, en nous intégrant dans un immense quadrilatère routier avec la Rive-Nord (A40), la région de Montréal avec le REM et toute la Montérégie via l'autoroute 30. Ce qui favorisera le développement des entreprises, existantes et nouvelles, dans l'axe Sorel-Tracy-Contrecoeur-Valleyfield en direction du nord-est des États-Unis; améliorant ainsi le positionnement de Sorel-Tracy dans le cadre de la stratégie maritime du Gouvernement du Québec.

De même, le potentiel pont permettra de désenclaver Sorel-Tracy pour contribuer à sa vitalité, son développement récréotouristique (ex. :Statera) et son accès (ex. : pour le CÉGEP). En bout de piste, le pont fournira une alternative de transport flexible et à prix compétitif, pour les citoyens et les citoyennes qui voudront accéder aux deux rives du fleuve

Saint-Laurent, sans délai et sans entrave.

De tout temps, depuis les grandes voies Romaines de l'Antiquité en passant par les Interstate highway du président Eisenhower aux États-Unis au début des années 1950, du développement du chemin de fer « coast to coast » au Canada à la route Transcanadienne, les infrastructures de transport ont été de formidables inducteurs d'activités économiques. Avec l'émergence du port de Contrecoeur comme pôle logistique, le pont Sorel-Tracy-Lanoraie aura le même impact et nous ne pouvons rater cette occasion de nous inscrire dans ce 21e siècle qui débute.

Pont STL 2028 lance donc un appel à tous les citoyens et les citoyennes pour se faire entendre le 15 mai 2018. C'est du nombre que nous serons forts.

*Billets en vente : Arachides Dépôt et plus, CJSO, les Épiceries Metro (secteurs Sorel et Tracy), Jean-Guy Poirier Golf, Location Kiroule inc., Multi Forme Le Gym, le restaurant Tire-Bouchon et Underbase. Vous pouvez aussi contacter Jocelyn Daneau (450-517-6287) ou Richard St-Germain (450-880-0418).