Retour sur la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel du 9 mai

Les conseillers régionaux étaient réunis pour la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel, le 9 mai dernier, et voici les principaux points discutés au cours de la soirée.



Adoption de règlements



Les conseillers régionaux ont adopté deux règlements, dont l’un établissant les règles

d’utilisation à l’égard de la piste cyclable régionale de la MRC. Une règlementation était

déjà en vigueur, mais a été revue afin d’instaurer de nouvelles dispositions pour résoudre des problématiques vécues au cours des dernières années.

Comptabilité



La directrice des ressources financières et matérielles de la MRC a présenté et déposé les états financiers au 31 mars 2018.

Plus de détails suivront dans un communiqué spécifique à ce sujet.



De plus, grâce aux revenus en provenance du parc éolien, la MRC sera en mesure de rembourser le solde pour l’acquisition, la rénovation, l’agrandissement et l’aménagement

du centre administratif, et ce, en septembre prochain.

Enfin, le Conseil de la MRC a accordé une aide financière de 500 $ à la Garde côtière

auxiliaire canadienne pour son année financière 2018 et une commandite de 250 $ à

l’Arbre de joie, fête de Noël pour les enfants malades qui se tiendra en décembre 2018.



Gestion des cours d'eau



Un contrat pour des travaux d’entretien de cours d’eau a été octroyé à l’entreprise

Drainage Richelieu au montant de 179 222.40 $ (taxes incluses).

L’exécution des travaux se fera dans les cours d’eau suivant : Décharge des Vingt (Sainte-Anne-de-Sorel), 3e Rivière du Pot-au-Beurre, branche 13 (Saint-Robert et Saint-Aimé), 2e Rivière du Pot-au-Beurre, branche 7 (Saint-Robert et Sainte-Victoire-de-Sorel), 2e Rivière du Pot-au-Beurre, branche 8 (Saint-Robert et Sainte-Victoire-de-Sorel), 1re Rivière du Pot-au-Beurre, principale (Sainte-Victoire-de-Sorel) et Ruisseau Raimbault, branche 4(Saint-Ours).



Par ailleurs, la MRC embauchait le mois dernier deux stagiaires pour la réalisation du portrait des bandes riveraines, soit Mme Marie Durand et M. Maxime Risse. Ceux-ci sont entrés en poste le 7 mai dernier.

Dans le cadre de leurs fonctions, la réalisation d’inspections est nécessaire pour permettre de dresser un portrait complet, en conséquence, le Conseil de la MRC est venu confirmer qu’ils sont autorisés à circuler sur les terrains privés pour accéder aux cours d’eau.

Gestion des matières résiduelles



Les membres du Conseil de la MRC ont octroyé le contrat de la construction du bâtiment de service à l’écocentre régional à Construction Ré-Cam au montant de 719 254,65 $, taxes incluses. Le tout est sous réserve de l’approbation du règlement d’emprunt par le MAMOT.

Projets spéciaux



La MRC a nommé des membres « Entreprises » au conseil d’administration du CLD, soit M. Michel Beaudet de Pincor, Mme Martine Bourgeois de Ferme Saint-Ours et M. Bertin Côté de CNC Tracy.

En plus de ces membres, le CA du CLD se compose aussi des conseillers régionaux MM Vincent Deguise, Serge Péloquin, Gille Salvas et de Mme Diane De Tonnancourt.



De plus, pour la première fois la MRC a réalisé un document résumant ses réalisations de l’année 2017. Le document est disponible sur le site Internet de la MRC, dans la

section « Documents ». Il sera également envoyé, en format papier, aux municipalités et

partenaires de la région.

Ressources humaines



Le poste de coordonnateur au développement culturel a été comblé à cette séance

puisque les conseillers régionaux ont autorisé l’embauche de Mme Marie-Pier Lachance

afin de pourvoir le poste. Celle-ci entrera en fonction le 15 mai prochain.

Veuillez noter que la prochaine séance publique du Conseil de MRC aura lieu le 13 juin prochain à 20 h, à la MRC.