Tournoi de Washer-Box et Souper lasagne au profit du Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours

Le samedi 2 juin, le Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours (RLJSO) vous invite à prendre part à sa journée annuelle d'activités afin d'amasser des fonds pour l'organisation du 10e Concours Littéraire Jeunesse Saint-Ours qui aura lieu le 29 septembre prochain.

Au programme :

De 12h à 18h : Tournoi amical de Washer-Box au Parc Multigénérationnel de Saint-Ours.

L'inscription et le paiement doivent être faits avant l'événement.

Faites équipe avec votre famille, vos amis, vos collègues de travail.

À partir de 18h : Au menu, c'est de la lasagne et à 20 h, soirée dansante au thème western avec René Desmarais, chanteur et animateur au Centre Léo-Cloutier.

À propos du Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours



Le Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours est un organisme sans but lucratif dévoué aux jeunes de 6 à 18 ans afin de les encourager dans la maîtrise du français et d’accroître leurs compétences en écriture par le biais d’un concours littéraire annuel à l’échelle provinciale.

Pendant la période d’écriture des participants, nous offrons un soutien à la correction, à la mise en page et à la reprographie. Un salon littéraire où les jeunes ont la possibilité de présenter et de vendre leurs livres et un gala clôture l’événement et souligne les meilleures œuvres primées par un jury composé de citoyens bénévoles.

Pour s'inscrire ou se procurer des billets, communiquez avec le Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours au (450) 402-0545 ou via courriel : concours@rljso.com. Les billets pour le souper et la soirée dansante sont aussi disponibles au marché d’alimentation Arpin (Traditions) de Saint-Ours.

Suivez l'organisme sur sa page Facebook CONCOURS LITTÉRAIRE JEUNESSE SAINT-OURS ou visitez leur site Web : http://www.rljso.com.