Le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel assure une gestion rigoureuse des finances publiques

« Une fois de plus, nous sommes fiers d’avoir assuré une gestion rigoureuse des finances publiques pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2017 », mentionne le préfet de la MRC de Pierre-De Saurel, M. Gilles Salvas, au nom de tous les conseillers régionaux.

Les états financiers présentent un surplus de 929 997 $, excluant l’élément non récurrent, qui découle principalement des redevances reçues de Parc éolien Pierre-De Saurel pour les six premiers mois d’opération et des compensations et redevances reçues en lien avec la gestion des matières résiduelles.

Au niveau des revenus, 2017 est marqué par la réception des premières sommes en provenance de Parc éolien Pierre-De Saurel (Parc). Les sommes restantes, après le versements aux municipalités par la MRC, ont notamment permis de couvrir les paiements, pour une année complète, de la dette de la MRC envers Parc, de verser 10 % au fonds de prévoyance de Parc et de prévoir le remboursement du solde de la dette du centre administratif de la MRC en septembre 2018. En effet, dès septembre la dette associée au centre administratif sera remboursée, ce qui viendra diminuer le montant des quotes- parts des municipalités d’environ 115 000 $ par année pour les 15 prochaines années. Une bonne nouvelle pour les contribuables!

Avec des dépenses totalisant un peu plus de 14 M$, la MRC a été en mesure, entre autres, d’acquérir les terrains de l’écocentre et d’en améliorer les services offerts, d’embaucher deux ressources supplémentaires à la MRC pour le développement de la zone agricole et la géomatique, d’implanter la collecte des bacs bruns avec la vaste campagne de sensibilisation Mission : Réduction, d’aider la collectivité grâce au Fonds de développement des territoires, de tenir un forum culturel et de réaliser un Défi lunch zéro déchet dans les écoles primaires.

Rappelons qu’un comité de suivi budgétaire est en place depuis 2014 afin d’assurer un contrôle optimal des finances de la MRC. Il est composé du préfet, M. Gilles Salvas, du préfet suppléant, M. Serge Péloquin et des conseillers régionaux MM. Michel Blanchard, Vincent Deguise et Denis Marion.

Les états financiers peuvent être consultés en ligne sur le site Internet de la MRC au www.mrcpierredesaurel.com, dans la section « Documents ».