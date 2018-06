Le Salon des affaires de Sorel-Tracy, un rendez-vous à ne pas manquer

C’est le jeudi 24 mai prochain qu’aura lieu la deuxième édition du Salon des affaires de

Sorel-Tracy, organisé par Cournoyer communication marketing et CJSO 101,7 FM, présenté par Sorel-Tracy Nissan en collaboration avec Desjardins. Tenu de 13h à 21h à l’Hôtel de la Rive, cet événement s’adresse aux gens d’affaires mais il est ouvert au grand public.



Une vitrine pour les entreprises de la région

Près de 40 exposants de notre région seront présents, soit des PME industrielles, de services et commerciales, des organismes de développement économique, plusieurs institutions et organismes et des travailleurs autonomes. Tous y feront la promotion de leurs produits et services et profiteront des avantages du réseautage.

«Le Salon permettra aux exposants d’établir des contacts de personne à personne, qui demeurent essentiels pour faire des affaires, et de s’informer sur les dernières tendances

entrepreneuriales», explique Laurent Cournoyer, président-directeur général de Cournoyer communication marketing et CJSO 101,7 FM, et promoteur de l’événement.



Deux nouveautés : Souper-gala apprentis entrepreneurs et des ateliers-conférences



Cette deuxième édition s’enrichit de quelques nouveautés dont la 3 e édition du Souper-gala des apprentis entrepreneurs organisé par la Communauté entrepreneuriale de Pierre-De Saurel, qui mettra à l’honneur des élèves de l’école secondaire Fernand-Lefebvre et des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy.



Autre nouveauté, les visiteurs et exposants pourront participer, sans frais, à des ateliers- conférences animés par des professionnels réputés. Les ateliers-conférences, d’une durée approximative de 30 minutes, auront lieu à 14h, 15h, 16h, 17h et 19h à l’intérieur même du Salon à la salle Richelieu de l’Hôtel de la Rive.



Deux jeunes conférenciers inspirants



Le Salon comptera également deux repas-conférences, organisés par la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy et présenté par Desjardins. Ils seront animés respectivement par Martin Delarosbil de La Recharge.ca et par Étienne Crevier de BiogeniQ. Ces entrepreneurs de la relève, qui performent dans leur domaine respectif, sont des modèles vraiment inspirants, comme on pourra le constater !

Un événement gagnant

Cette deuxième édition du Salon des affaires de Sorel-Tracy est un événement rassembleur qui constitue un important outil de développement et de promotion pour notre économie régionale.

C’est donc un rendez-vous, le jeudi 24 mai. Entrée gratuite pour tous.