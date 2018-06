Assemblée générale annuelle du Comité des usagers Pierre-De Saurel

Monsieur Claude Himbeault, président du Comité des usagers Pierre-De Saurel a le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine Assemblée Générale Annuelle (A.G.A.) du Comité des usagers Pierre-de-Saurel. Celle-ci se tiendra le lundi 28 mai 2018 à 14 h 30 au 5e étage de l’Hôtel-Dieu de Sorel, 400 avenue Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy, salle Ile aux foins.

Pour l'occasion, le rapport annuel des activités du comité des usagers et ses états financiers seront présentés. De plus, une place est présentement ouverte et Claude Himbeault lance un appel à la population, notamment auprès des jeunes tentés par une expérience de bénévolat, à s'engager au sein du comité des usagers.

Par ailleurs, le début de l'année 2018 a été propice à une rencontre entre le Comité des usagers Pierre-De Saurel et les représentants des usagers de nos trois CHLSD : Élizabeth-Lafrance, J. Arsène-Parenteau et de Tracy. Cette rencontre a permis de mettre en commun les enjeux et les défis de tous, ce qui permettra au Comité des usagers de Pierre-De Saurel de parler d'une voix forte et affirmée auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, duquel ils relèvent.