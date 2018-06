Sorel-Tracy, Ville hôte de la 12e Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux

C’est lors d’un point de presse tenu le 23 mai, à l’hôtel de ville de Sorel-Tracy, que l’Association pulmonaire du Québec (APQ) et la Ville de Sorel-Tracy ont lancé la 12e campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux.

Agissant à titre de ville hôte de la campagne en 2018, la Ville de Sorel-Tracy souhaite intensifier et pérenniser ses efforts dans la lutte contre l’herbe à poux et invite les autres municipalités du Québec à lui emboîter le pas. C’est la deuxième fois que Sorel-Tracy agira à titre de ville hôte, témoignant ainsi de son engagement envers la lutte contre l’herbe à poux menée par l’APQ.

Plan de contrôle, dépistage et implication de la Brigade verte

Dans le cadre de la campagne 2018, la Ville de Sorel-Tracy procédera à l’élaboration d’un premier plan de contrôle de l’herbe à poux sur son territoire. Pour l’occasion, deux membres de sa Brigade verte seront affectés à la réalisation d’un dépistage des plants d’herbe à poux sur les terrains appartenant à la Ville ainsi qu’à ceux des propriétaires industriels, commerciaux et institutionnels à Sorel-Tracy.



L’objectif de cette démarche sera d’élaborer une cartographie des zones d’infestation sur le territoire de manière à cibler les secteurs d’intervention prioritaires et développer un plan d’action sur cinq ans pour lutter efficacement contre la plante nuisible. L’entretien des terrains municipaux et de la voie publique au cours de l’été sera notamment ajusté en fonction des résultats obtenus lors des activités de dépistage.

Un effort collectif nécessaire pour venir à bout de cette plante nuisible

Puisque la lutte contre l’herbe à poux nécessite l’implication de tous les membres d’une communauté, la Ville déploiera une vaste campagne de sensibilisation auprès de ses citoyens afin que tous soient en mesure de contribuer à l’effort collectif d’éradication. La Ville sollicitera également la participation des grands propriétaires de terrains publics et privés afin que ceux-ci procèdent à un entretien adéquat de leurs terrains de manière à limiter la quantité de pollen dans l’air.

Pour le maire, M. Serge Péloquin, une forte mobilisation représente la clé du succès de cette campagne d’arrachage. « L’éradication de l’herbe à poux est un projet auquel tout le monde peut participer. Contrer définitivement cette plante nuisible est une lutte à moyen terme et nous comptons poursuivre nos efforts pour venir à bout de ce fléau », a déclaré le maire.

Particulièrement abondante en Montérégie, le pollen de cette plante nuisible est source d’allergies saisonnières chez près d’un Québécois sur 10, occasionnant des coûts de santé pour le Québec pouvant s’élever jusqu’à 240 millions de dollars annuellement.

Plusieurs partenaires financiers impliqués

À noter que l’élaboration du plan de contrôle de l’herbe à poux de la Ville de Sorel-Tracy, de même que les initiatives de contrôle, de sensibilisation et de mobilisation qui seront déployées lors de la saison estivale 2018, sont rendues possibles grâce à la participation financière du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dans le cadre de la Stratégie québécoise de réduction de l’herbe à poux et des autres pollens allergènes (SQRPA), de Rio Tinto Fer et Titane et de Desjardins.