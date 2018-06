Franc succès pour la distribution de plantes vivaces et de compost

Plus de 600 plants de vivaces et de plantes potagères de même que 60 tonnes de compost et 10 tonnes de paillis qui avaient été réservés par la Ville de Sorel-Tracy, ont été distribués le jeudi 24 mai auprès de citoyens qui se sont présentés en grand nombre dans le stationnement du colisée Cardin.

Une soixantaine de citoyens de Sorel-Tracy ont également eu la chance de se voir offrir un arbre ou un arbuste et 10 citoyens ont gagné une corde de bois dans le cadre des tirages qui ont été effectués parmi les participants à cette distribution de vivaces.

La Ville de Sorel-Tracy, qui en était à sa 5e édition pour ce type d’initiative, renouvellera assurément l’expérience, compte tenu de l’engouement qu’elle suscite auprès de la population.

La Ville tient aussi à remercier l’équipe d’horticulture du Service des travaux publics pour sa précieuse collaboration lors de cette journée.