Expositions de photos extérieures à la Maison des gouverneurs et au parc Regard-sur-le-Fleuve

Du 3 juin au 10 octobre, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à découvrir les expositions de photos extérieures grands formats, soit Souvenirs 67, de Laurent Dubé, à la Maison des gouverneurs, et Vision de nuit, du Club photo Sorel-Tracy, au parc Regard-sur-le-Fleuve.

Vernissage public



Le vernissage des expositions, ouvert à tous, aura lieu le dimanche 3 juin dès 10 h à la Maison des gouverneurs (90, chemin des Patriotes). L’entrée au vernissage est gratuite.



À propos de Souvenirs 67



L’exposition Souvenirs 67, présentée par Laurent Dubé, représente trente photographies noir et blanc montrant les diverses réalisations architecturales de cette grande exposition. Les photos sont prises de jour et de soir avec des angles et des points de vue dynamiques. Une photo du pavillon de l’Éthiopie a d’ailleurs mérité le troisième prix au concours de La Presse nationale.



À propos de Vision de nuit



Par cette exposition, le Club photo Sorel-Tracy apporte sa vision de nuit sur l’architecture de la région. Cette exposition met en valeur les formes, les couleurs et les contrastes des bâtiments qui créent notre paysage urbain. Les lumières de ville donnent un ton à l’ambiance qui se transforme sous nos yeux dès le coucher du soleil.



Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des

gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.