5 maladies parasitaires du chien

Les parasites qui affectent le chien peuvent être internes (les vers) ou externes (les puces, tiques et moustiques). Ils sont vecteurs de maladies parfois mortelles pour l’animal et transmissibles à l’homme. La prévention reste donc le meilleur moyen de préserver la santé de nos compagnons.

1) La piroplasmose

La piroplasmose se transmet par les tiques. Les parasites provoquent la destruction des globules rouges très rapidement. Le chien est abattu, ne s’alimente plus, vomit éventuellement. La fièvre est élevée et les urines ont une couleur anormale, jaune orangé, voire brune. Si le chien a l’un de ces symptômes, vous devez contacter rapidement un hôpital vétérinaire à Châteauguay, le traitement doit être entrepris de toute urgence, la maladie est mortelle. L’analyse au microscope d’une goutte de sang confirmera le diagnostic.

2) La leishmaniose

Les moustiques appelés phlébotomes sont responsables de cette maladie incurable. Les symptômes sont graves et, sans traitement, entraînent la mort du chien. Les signes de la leishmaniose ne sont pas visibles tout de suite. Il faut parfois des années avant qu’ils se révèlent :

Un petit ulcère sur la peau, à l’endroit où l’animal a été piqué

La perte de poils,

Des saignements de nez,

Une boiterie,

Des coussinets très épaissis,

Des ongles anormalement longs,

Une perte de poids importante.

Une prise de sang permettra de suivre l’anémie du chien, s’il y a aussi une insuffisance rénale ou hépatique. Un prélèvement cutané sera effectué. Il faut savoir que la maladie est transmissible à l’homme. Pour éviter d’en arriver là, le mieux est de procéder à un dépistage sur le chien en bonne santé afin de diagnostiquer la leishmaniose de manière très précoce.

3) Les dermatites

Les puces peuvent provoquer des allergies. À force de se gratter ou de se mordiller, le chien s’inflige des lésions cutanées à l’origine de la dermatite. Un traitement à la cortisone sera proposé ainsi qu’un traitement antiparasitaire pour éliminer les puces.

4) L’eczéma

Les origines de l’eczéma sont variées : hérédité, stress, alimentation, mais aussi parasites, plus précisément les tiques. En cas de démangeaisons inhabituelles et d’apparition de rougeurs, il faudra traiter les zones atteintes avec une pommade à la cortisone.

5) Les vers

Les vers véhiculent de nombreuses maladies selon le type d’infestation. On reconnaît le problème au fait que le chien traîne son arrière-train par terre très souvent et que son appétit est décuplé. Parfois aussi, le chien se met à tousser, son ventre est gonflé, son poil sec et rêche. Si vous trouvez dans ses selles des sortes de grains de riz, la présence des vers est confirmée. Le vermifuge est alors indispensable.

La meilleure prévention demeure la vaccination et le traitement parasitaire.