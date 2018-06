3 circuits vélo à faire en famille

Article commandité

Où pédaler de manière sécuritaire en famille le week-end ou en vacances en évitant les grands dénivelés aux enfants ? Cap sur la Route verte, le plus grand domaine cyclable d’Amérique du Nord, loin des pistes empruntées par les automobilistes.

La vélopiste Jacques Cartier-Porneuf

Cette piste longue de 68 km propose un magnifique parcours dans la continuité du Corridor des cheminots qui relie la ville de Québec. Au départ de Saint-Gabriel de Valcartier (devant la base militaire), le sentier de terre longe des lacs et des rivières jusqu’à Rivière-à-Terre, le point d’arrivée. Le circuit convient à tout type de vélo : de route, de montagne ou hybride. Pour vous équiper ou préparer votre escapade, pensez à vous adresser à une boutique de vélo à Québec. N’oubliez pas vos maillots, la plage du lac Saint-Joseph est tout simplement sublime. Un service de navette existe l’été.

Le cycloparc PPJ

Le cycloparc PPJ (Pontiac Pacific Junction) relie Bristol à l’Ile aux allumettes au départ de l’intersection du chemin de Wyman et de Gold Mine. Ce parcours de 92 km offre cinq circuits au choix en fonction de votre niveau, de quoi ravir tous les cyclistes : le tour des plages, le tour des lacs, le tour du Grand Calumet, le circuit Patrimonial et la côte Kichi Sibi. La région a en plus de nombreux attraits touristiques et culturels : petites communautés typiques, parcs naturels, vues exceptionnelles. Les randonneurs l’apprécient beaucoup.

Le Petit-Témis, Bas Saint-Laurent

Le parc linéaire interprovincial est situé entre Rivière-du-Loup et Edmundston. La piste parcourt 134 km de paysages superbes composés de forêts, de tourbières et de rivières où l’on peut observer les hérons et les castors. Elle longe également le lac Témiscouata où vous trouverez un emplacement de camping rustique pour passer la nuit. Il est possible d’emprunter la navette fluviale pour traverser le lac et continuer le circuit dans le parc national. Les cyclistes confirmés pourront emprunter les routes secondaires de la région et tester des dénivelés intéressants. Les panoramas quant à eux sont saisissants.

Quel que soit le circuit emprunté, il vaut mieux se munir d’une carte représentant le réseau de voies cyclables de la Route verte, voire un guide. Les établissements d’hébergement sont certifiés Bienvenue Cyclistes ! Vous disposerez sur place d’une pompe et d’outils pour les petites réparations dont votre vélo aura besoin éventuellement. Il indique aussi les lieux où s’abriter pour manger en cas de pluie.