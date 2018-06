4 conseils pour réduire ses déchets

Article commandité

Vous vous souciez de votre impact sur l’environnement ? Vous aimeriez agir à votre niveau pour être un peu plus écologique au quotidien ? Une des premières choses à faire est de réduire vos déchets. Mais comment vous y prendre ? Suivez ces 4 conseils pour réduire efficacement vos déchets :

1) Achetez ce dont vous avez besoin

D’abord, vous réduirez vos déchets en n’achetant que des choses dont vous avez besoin. En effet, si vous cédez à des achats compulsifs (aliments, vêtements, gadgets, etc.), vous n’utiliserez probablement même pas vos acquisitions. C’est d’ailleurs une des principales origines des gâchis alimentaires !

Restez donc modéré et réfléchissez avant d’acheter. Pour vous aider, faites notamment une liste de courses avant d’aller au supermarché.

2) Préférez les produits sans emballage

Deuxièmement, achetez en priorité des produits sans emballage. Préférez aussi les formats familiaux plutôt que les paquets individuels.

Et au niveau alimentaire, tournez-vous de préférence vers des produits peu raffinés. En plus d’être plus sains, ils ont aussi beaucoup moins d’emballage.

3) Réutilisez vos affaires

Ensuite, vous pouvez facilement réduire vos déchets en faisant de la récupération. D’un côté, si vous n’utilisez plus un objet, trouvez-lui une autre fonction. L’exemple typique est celui des vêtements : au lieu de jeter ceux que vous ne mettez plus, parce qu’ils sont démodés ou trop usés, trouvez-leur une nouvelle utilité. Coupez les jambes d’un pantalon pour faire un short, colorez et décorez votre ancienne veste, utilisez de vieux t-shirts comme chiffons de ménage, etc.

D’un autre côté, si certains de vos appareils ne sont plus en état de marche, il n’est pas forcément nécessaire de vous en débarrasser. Parfois, il suffit de remplacer une petite pièce pour leur donner une seconde vie ! Si vous n’êtes pas très bricoleur, faites appel à un professionnel pour effectuer la réparation d'électroménager à domicile.

4) Donnez / vendez vos anciens objets

Enfin, au lieu de mettre à la poubelle les objets ou appareils que vous n’utilisez plus, mais qui sont encore en bon état, vous pouvez simplement les donner ou les vendre. Il est toujours possible de trouver des preneurs !

Proposez donc vos anciennes affaires à votre entourage et à des œuvres de charité. Et si vous voulez vous faire un peu d’argent, vendez-les lors d’une brocante, d’un vide-grenier ou même en ligne.

Si vous appliquez ces conseils au quotidien, vous réduirez rapidement vos déchets.