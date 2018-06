3 avantages professionnels à apprendre l'anglais

Article commandité

L’anglais est la langue des affaires, elle est aussi celle la plus utilisée sur internet. Il est donc devenu indispensable de savoir la parler. D’ailleurs nombre d’entreprises font de l’apprentissage de l’anglais l’une de leurs priorités pour se développer sur les marchés extérieurs, négocier, mettre en place des stratégies de communication… Toujours pas convaincu ? Voici donc 3 arguments imparables pour vous décider.

1) Booster sa carrière professionnelle

La maîtrise de l’anglais ouvre de plus grands horizons professionnels pour :

être embauché dans une entreprise à rayonnement international,

partir travailler à l’étranger,

progresser dans son entreprise actuelle en évoluant vers un poste plus intéressant,

devenir indispensable à son employeur pour animer une réunion, rédiger des rapports ou des courriers, mener une conversation téléphonique avec un locuteur anglais,

envisager une reconversion professionnelle, quel que soit le secteur d’activité….

Tous les secteurs sont en effet concernés par l’anglais, qu’ils soient scientifique, technique, juridique ou commercial. C’est la langue des affaires, mais aussi de la recherche. Suivre des cours d'anglais à Montréal de qualité professionnelle vous permettra tout à la fois d’acquérir du vocabulaire spécifique, de maîtriser un bon accent et d’acquérir un excellent niveau de communication orale et écrite. La flexibilité des horaires est compatible avec votre emploi du temps et les forfaits ajustables à tous les budgets. De plus, vous intègrerez un groupe de niveau en fonction de vos objectifs : débutant, perfectionnement, cours intensif…

2) Gagner un plus gros salaire

Les études montrent que les employés maîtrisant l’anglais sont bien mieux payés que les autres. Le salaire moyen d’un salarié bilingue à Québec caracole depuis les années 2000 à 38 850 dollars contre 29 600 pour les autres ! L’anglais représente ainsi une véritable valeur ajoutée. Elle est la langue la plus prisée dans les entreprises francophones. Apprendre l’anglais est donc un bon moyen de renégocier son salaire.

3) Communiquer dans un monde de plus en plus connecté

L’anglais est la langue principalement utilisée sur internet. Deux milliards de personnes la parlent ! La maîtrise de cette langue est donc une compétence recherchée non seulement pour faire des affaires sur internet, mais aussi pour explorer l’immense savoir que la toile véhicule. Il devient ainsi possible d’accéder à des formations en ligne, de participer à des conférences en anglais, de faire des affaires sans bouger de chez soi !

L’apprentissage de l’anglais est sans conteste une compétence essentielle à acquérir.