Facettes dentaires : avantages et inconvénients

Article commandité

Il existe différentes techniques dentaires pour retrouver un sourire éclatant et, par là même, sa confiance en soi et son capital de séduction. Mais les facettes dentaires sont à la mode parce qu’elles ne blanchissent pas seulement les dents, elle corrige aussi leur forme et leur alignement. Quels sont réellement les avantages et les inconvénients de ces fines coques collées sur nos dents ?

Des avantages esthétiques et techniques

Les facettes dentaires peuvent être en porcelaine ou en résine, mais elles ont bien des atouts en commun :

Esthétiques : les coques sont idéales pour changer la couleur des dents, mais aussi pour corriger les chevauchements, les différences de hauteur, leur écartement. Elles masqueront des dents ébréchées ou trop pointues. En cas de déchaussement, les trous et les racines jaunies seront cachés.

Faciles à poser et indolore : deux séances suffisent si votre choix s’est porté sur la porcelaine. La première pour faire une empreinte de l’arcade dentaire de manière à faire fabriquer des facettes sur-mesure, pour retirer une fine couche d’émail si besoin et pour poser des facettes temporaires. La seconde pour poser les facettes définitives.

Si les facettes sont en résine, la technique ne nécessite qu’une seule séance. Les couches seront superposées, durcies à la lumière puis polies au besoin.

Biocompatibles : les matériaux utilisés sont parfaitement compatibles avec les dents, organes vivants.

Facile d’entretien : Après la pose des facettes dentaires, l’hygiène bucco-dentaire est identique : brossage des dents régulier, fil dentaire et visite annuelle chez le dentiste pour un détartrage.

Si l’on compare avec le blanchiment des dents, les facettes dentaires ont la faculté de changer la forme des canines et des incisives. Elles sont résistantes aux chocs, mais aussi aux taches alimentaires, au froid et à la chaleur.

Des inconvénients en forme de contre-indications

Avant de choisir la technique des facettes dentaires, il vaut mieux demander conseil à une dentisterie esthétique à Montréal. Un professionnel évaluera si la santé de votre bouche est compatible avec la pose de facettes dentaires.

En règle générale, les caries et les maladies parodontales devront être traitées avant. En cas de bruxisme sévère, c’est-à-dire de frottement des dents la nuit, il faudra choisir une autre solution.

L’inconvénient principal est d’avoir à limer les dents en hauteur pour corriger éventuellement leur taille. Notez également que les facettes dentaires en résine ont une durée de vie limitée à 5 ans contre 10 à 20 ans pour la porcelaine.

La pose des facettes dentaires apparaît ainsi comme la solution miracle pour retrouver des dents blanches et régulières.