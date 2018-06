Actualisation de mi-campagne pour Statera Statera présente 36 premiers partenaires et dévoile le montant amassé jusqu’à présent

Hier soir, devant 75 invités, monsieur Benoît Théroux, Président du conseil d’administration du RIRÉRST-Statera, a présenté une actualisation de mi-campagne de financement pour le projet Statera – La 104e île. Cette soirée en formule 5 à 7 avait lieu au restaurant L’Annexe et réunissait les membres du conseil d’administration de l’organisme ainsi que les représentants des entreprises partenaires ayant contribué à la campagne de financement à ce jour.

Lancée en décembre dernier, la campagne de financement « Mon héron, Notre légende », se veut une démarche co-constructive d’un positionnement de destination touristique globale, qui fera rayonner tant Statera que ses partenaires. En faisant la promotion de l’ensemble de la région et non de ses attraits présentés individuellement, cette stratégie incitera les touristes à prolonger leur séjour. Cette démarche stimulera ainsi directement l’économie locale en faisant bénéficier tous les partenaires des retombées de Statera. C’est une campagne de financement axée sur la collaboration, promesse d’une destination ambitieuse et engagée.

Cette campagne appelle les entreprises approchées à être des « partenaires de l’archipel ». Entre autres, en échange de leur contribution financière, les partenaires reçoivent des Grands Hérons, symbole fort de l’identité de la région. Ces Grand Hérons, tous décorés de façon différente, seront présents un peu partout sur le territoire de la région, identifiant ainsi les entreprises partenaires de Statera. On met au défi la population de la région et les visiteurs de les repérer.

Les catégories sont présentées en ordre croissant de contribution :

Catégorie EAU : Canadian Tire Sorel-Tracy, Dr. Daniel Godin, Location Kiroule, Syri All-Inox, Usinage Deux Rives.

Catégorie TERRE : Aciers Régifab, Atelier d’Usinage Côté et Audet, Benoît et Léo Théroux Assurances, Boisvert Marine, Château Langelier, CNC Tracy, Construction Beaulieu et Bergeron, Construction GDM, Desmarais Protection Électronique, Deux Rives Chrysler Dodge Jeep Ram, E.T. Peintre Entrepreneur, Fromagerie Polyethnique, Immeubles Bardier, Imprimerie Émond et Pelletier, Lou-Tec Industriel Location Sorel, Lucien Handfield, Minéraux Mart, Philémon Courchesne Industries, monsieur Pierre Thibault, Restaurant Le Fougasse, Salon Funéraire S. Jacques & Fils, Structure d’acier DMR, ainsi qu’un partenaire anonyme.

Catégorie FEU : Sables Collette et Sorel-Tracy Nissan.

Catégorie ÉTHER : Construction Sorel, Hôtel de la Rive et Lussier Dale Parizeau.

Ces partenaires ÉTHER, ayant contribué pour un montant de 100 000 $ chacun, ont été invités à prendre la parole et à communiquer avec enthousiasme les raisons de leur participation au projet.

« La mission de Construction Sorel est de mener à terme des projets de toutes envergures. La profitabilité de l’entreprise ainsi que la pleine satisfaction des exigences des clients découlent d’une organisation stratégique. Nous trouvions que cette mission se transposait magnifiquement bien dans le projet Statera, qui partage nos visions de grande envergure et de satisfaction de ses partenaires. Nous nous sommes vus à travers ce projet », monsieur Sylvain Descheneaux, Vice-président.

« Quelques entreprises touristiques ont fermé dans la région au courant des dernières années. Malgré tout, nous regardons vers l’avant et nous sommes heureux d’accueillir nos nouveaux partenaires tels que Statera. De la part de toute l’équipe de l’Hôtel de la Rive, nous souhaitons longue vie à notre nouveau partenaire », monsieur Robert Faithfull, Directeur général.

« En devenant partenaire de Statera, Lussier Dale Parizeau réaffirme sa volonté de contribuer au rayonnement de la région de Sorel-Tracy », souligne monsieur Luc-André Lussier, Vice-président Ventes et stratégies.

D’autres partenaires ont fracassé nos attentes, en allant de l’avant pour offrir au projet des montants de contribution au-delà de nos espérances. Nous sommes enchantés d’annoncer Desjardins comme « partenaire d’expérience », avec une contribution à une hauteur de 300 000 $. Une expérience multimédia Desjardins-Statera au Carré Royal viendra s’ajouter aux activités de Statera. L’expérience sera activée par puce RFID. « Nous avons été là à chacune des étapes-clés de la réalisation de ce grand rêve : lors des études de faisabilité, lors du prédémarrage et maintenant – fort de l’appui du tout Desjardins – pour participer à le faire connaître enfin! », soulignait avec fierté le Président de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, monsieur Gaétan Dutremble.

Finalement, un partenaire qui dépasse aussi grandement nos espérances avec sa contribution. C’est avec grande fierté que nous annonçons Rio Tinto Fer et Titane à titre de « partenaire principal », avec un investissement majeur de 1 M $. « Statera fait référence à l’équilibre fragile entre la nature – les îles de Sorel, et les activités humaines et industrielles. Puisque c’est une finalité qui nous interpelle en tout temps, il était tout à fait naturel pour RTFT de soutenir cette nouveauté majeure pour notre région. Nul doute que Statera représente véritablement l’esprit pionnier et l’essor culturel et touristique de la région », indique Guy Gaudreault, Directeur général. Entre autres, ce partenariat s’activera par l’expérience d’accueil Rio Tinto – Statera. Dès que les clients arriveront sur Statera – La 104e île, ils débuteront tous leur visite par cette zone d’accueil hors du commun. Dès ce moment, ils seront plongés au cœur de l’atmosphère magique des îles et seront exposés à la cohabitation symbiotique et historique entre l’homme et la nature.

Une contribution de la Ville de Sorel-Tracy au montant de 300 000 $ avait déjà été annoncée. Alloué conjointement à des fins de promotion pour le projet Statera et pour la Ville de Sorel-Tracy, ce montant est comptabilisé dans la synthèse de la campagne. Le maire, monsieur Serge Péloquin, a également prononcé quelques mots, afin d’exprimer son sentiment de fierté face au projet.

Offrant une belle finale à la soirée, monsieur Benoît Théroux a dévoilé le montant total amassé jusqu’à présent. Celui-ci est de 2 075 000 $. « C’est extraordinaire, on sent vraiment l’appui de la communauté d’affaires. C’est vraiment une belle preuve d’amour pour ce projet, dans lequel tant d’efforts ont été mis depuis les 15 dernières années. L’objectif de la campagne au départ était de 1,5 M $. L’argent amassé sert aux frais de marketing pour la première année, ainsi que pour le démarrage. La date de fin pour la campagne est fixée au 31 décembre 2018. Comme la réception est très positive et que nos partenaires sont extrêmement enthousiastes, on continue la campagne et on la mène à sa date de fin prévue, même si l’objectif de départ est atteint. Des démarches avec d’autres partenaires sont en cours, le concept de la campagne est extraordinaire. On la poursuit donc et l’argent amassé au-delà du premier 1,5 M $ ira au développement pour les années futures afin de bonifier l’expérience client ou bien créer de nouvelles activités Statera. Nouvel objectif : 2,5 M $ au total! »