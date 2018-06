L’été se vit ICI, dans toutes les régions du Québec

C’est avec grande satisfaction que la Société des Attractions Touristiques du Québec et Festivals et Événements Québec (SATQ-FEQ) annoncent la sortie de la 25e édition du Guide des Vacances au Québec, été-automne 2018.

Disponible dès maintenant, le Guide invite les voyageurs à choisir le Québec pour leurs vacances estivales et leurs escapades automnales grâce à plusieurs centaines de suggestions de sorties et d’endroits à visiter dans toutes les régions du Québec.

« Il suffit parfois d’un simple coup de cœur pour amorcer la planification de ses vacances, et je suis persuadée que les lecteurs en auront plus d’un en consultant le Guide », mentionne Sylvie Théberge, directrice générale de la SATQ-FEQ. « Par ailleurs, nous encourageons les gens à réserver directement sur les sites Web des attractions, lieux de villégiature et d’hébergement, événements et restaurants d’ici qui auront attiré leur attention pour obtenir les meilleurs tarifs et plus d’options. C’est 100 % achat local et 100 % Québec! »

Un Guide qui rejoint les Québécois

Outil indispensable pour s’inspirer et planifier un séjour au Québec, le Guide des Vacances au Québec est tiré à 900 000 exemplaires imprimés, qui sont notamment distribués directement dans les foyers québécois, et à 600 000 copies numériques envoyées par courriel de façon ciblée. Le Guide peut également être consulté en ligne au guidedesvacancesauquebec.com où il est bonifié par l’ajout de vidéos et de galeries de photos, et à partir duquel les visiteurs peuvent également accéder aux sites Web des partenaires en un seul clic. De plus, pour recevoir encore plus d’idées sur une base régulière, les gens peuvent, à partir du site, s’abonner au bulletin Web et à la page Facebook Quoi faire au Québec.

Référence en matière d’idées de sorties et de vacances, le Guide propose des suggestions de découvertes, des trouvailles et des nouveautés avec des listes d’attractions et des calendriers d’événements dans toutes les régions du Québec. C’est sans doute une des raisons pour laquelle il est toujours aussi apprécié de ses lecteurs. Choisissez le Québec, une destination inspirante et dynamique qui promet des moments magiques et mémorables!