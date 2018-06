Ouverture officielle de Statera – La 104e île le 29 juin

Le RIRÉRST – Statera, promoteur du projet, ainsi que Cadabra, studio créatif de XYZ Technologie Culturelle, la firme conceptrice de Statera – La 104e île, annoncent l’ouverture officielle de la nouvelle attraction touristique pour le 29 juin.

Le RIRÉRST - Statera et son partenaire Cadabra ont décidé de procéder à la mise en marché du projet à cette date du 29 juin, représentant un report de seulement quelques jours sur l’échéancier initial, afin de s’assurer d’atteindre les hauts standards de qualité visés. La très grande qualité de l’expérience client étant la priorité des deux partenaires, cette date de lancement assurera de proposer l’expérience Statera dans toute sa magnificence. « Le projet est devenu beaucoup plus grand et fantastique que son entité seule sur le Quai du Traversier. On a sorti la magie de son emplacement de départ, et on la fait maintenant déborder partout au centre-ville. Il y aura une expérience dans le Carré Royal et il y a aussi la murale qui est en cours de réalisation au coin des rues Roi et Augusta. On préfère que le tout soit prêt et final pour notre ouverture, afin d’en mettre plein la vue aux citoyens et aux clients dès le coup d’envoi officiel de l’aventure », souligne Benoît Théroux, président du RIRÉRST – Statera.

Statera – La 104e île est une expérience multimédia immersive déclinée en 3 volets, prenant ancrage aux abords de l’archipel du lac Saint-Pierre, à Sorel-Tracy. Projet d’envergure internationale, l’activité touristique sera ouverte tout l’été et ce jusqu’au mois d’octobre. Entrer dans l’univers Statera (équilibre en latin), c’est la promesse d’entrer dans un univers mythique, où est célébré l’équilibre entre l’industrie qui a forgé le développement de la région de Sorel-Tracy et la conservation de sa nature précieuse.

Le premier volet est le parcours intérieur multimédia interactif Statera - Les îles la nuit. Le second volet est une croisière de découverte au cœur des 103 îles de l’archipel du lac Saint-Pierre avec le bateau Nebesek, qui signifie

« aller vers le lac Saint-Pierre » en langue Abénakis. Le troisième volet est la projection en soirée d’une expérience à 360 degrés, nommée Statera – Le fleuve qui marche, à l’intérieur du plus grand dôme translucide extérieur au Canada. La visite du Biophare, musée dédié à l’aspect humain de la réserve de la Biosphère du Lac-Saint-Pierre, est offerte aux visiteurs en complément.

De plus, l’expérience du visiteur se prolongera dans la ville de Sorel-Tracy, car, tel que mentionné plus haut par monsieur Théroux, deux nouvelles expériences s’ajoutent à Statera au centre-ville, ainsi qu’un circuit de visite de ses partenaires touristiques par la technologie des bracelets RFID. En effet, des avantages seront offerts aux visiteurs auprès de six de nos commerces partenaires.

Statera - La 104e île sera sans contredit la nouvelle expérience touristique de l’année au Québec et nous avons bien hâte de pouvoir vous y accueillir C’est donc un rendez-vous à compter du 29 juin!

À propos du RIRÉRST

Le regroupement indépendant pour la relance économique de la région de Sorel-Tracy (RIRÉRST) est un OBNL fondé en 1999. Il est le promoteur de Statera. Il a comme mission de développer et mettre en marché un concept touristique innovant, catalyseur d'une stratégie de destination, stimulant économiquement et source de fierté pour la communauté.