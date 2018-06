Image de marque: comment se démarquer sur Instagram

Article commandité

Votre public cible est jeune, dynamique et branché? Si vous n'avez pas encore créé un compte Instagram pour votre entreprise, c'est le temps de le faire! Ce réseau social est dorénavant un outil essentiel faisant partie d'une stratégie web globale pour les entreprises qui souhaitent développer leur visibilité sur le web.

Mais parmi les millions de comptes qui publient du contenu sur cette plateforme, comment fait-on pour se démarquer? Lorsqu'on ouvre l'application Instagram, nombreuses sont les compagnies qui partagent du contenu visuel pour promouvoir des produits, des services et un mode de vie qui adhère à une image de marque.

Face à cette abondance d'images, quels sont les meilleurs moyens pour faire en sorte que les gens reconnaissent immédiatement votre marque sans même voir votre nom? C'est un art subtil mais tout à fait accessible si l'on établit une stratégie claire par rapport au contenu qui est partagé sur ce compte.

Voici 5 conseils pour faire ressortir votre entreprise sur Instagram

1) Miser sur une esthétique qui colle bien à votre entreprise

En premier lieu, si ce n'est pas déjà fait, vous devrez établir une esthétique visuelle pour votre entreprise. Quelles sont les couleurs, les textures, les éléments visuels qui vous représentent? Qu'est-ce que vous voulez représenter dans les images? Quelles émotions vous souhaitez évoquer chez les gens qui voient ces images?

Toutes les réponses à ces questions vous aideront à mieux construire une image de marque solide, personnalisée et reconnaissable.

2) Utiliser les mots-clics de façon stratégique

Les hashtags ou mots-clics servent à catégoriser les images et à augmenter la portée de celles-ci. En général, il est recommandé de choisir entre 5 et 10 mots-clics et de les placer dans les commentaires au lieu de les mettre dans la description. Au fil des publications, veillez à analyser les résultats pour voir ce qui fonctionne bien, afin d'optimiser cette pratique.

3) Attirer, informer et divertir

Ultimement, quel est l'objectif d'avoir un compte sur Instagram? Chaque entreprise pourrait formuler une réponse différente à cette question. Certains voudront faire des ventes directes en mettant en scène des produits ou des services dans leurs publications. D'autres auront une stratégie marquée davantage à long terme, avec des photos et des vidéos qui partagent la philosophie de l'entreprise sans faire directement référence aux produits. Peu importe la vision, il faudra cibler la réalisation des trois actions citées dans le titre de ce paragraphe.

L'image doit d'abord attirer l'attention, pour ensuite partager des informations que les gens vont retenir. Enfin, pour consolider l'effort, il est conseillé de viser à ce que les gens soient divertis d'une quelconque façon afin que le contenu soit encore plus marquant.

4) Encourager les partages

Dans les premiers mois, il n'est pas toujours facile d'obtenir des followers sur Instagram. Cependant, il ne faut surtout pas avoir recours à des techniques associées à la triche pour augmenter ce chiffre! Au lieu de cela, on recommande plutôt d'encourager les gens à commenter et à partager votre contenu sur leurs propres comptes, à tagguer leurs amis et à devenir des ambassadeurs pour votre marque.

Comment s'y prendre? En suivant les conseils précédents et en employant un vocabulaire visuel et écrit qui incite à la collaboration, vous aurez de bons résultats. Testez différentes manières de vous adresser à votre public afin de voir ce qui fonctionne le mieux. Au fil du temps et des essais/erreurs, vous pourrez vous ajuster.

5) Faire appel à des spécialistes des réseaux sociaux et de l'image de marque

Si vous n'avez jamais opéré un compte d'entreprise sur Instagram, vous devriez faire appel à des experts. Ces personnes qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine vous permettront d'adopter rapidement les bonnes stratégies. Vous obtiendrez donc de meilleurs résultats, bien plus rapidement que si vous l'auriez fait seuls, sans aide.

Il en va de même pour l'image de marque, qui est un domaine en soi. En collaborant avec un expert, vous pourriez même en profiter pour peaufiner différents aspects de votre entreprise qui vont au-delà des réseaux sociaux.

Quelle est la véritable portée d'Instagram?

En ce comparant aux autres réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, on remarque que les publications présentées sur Instagram ont une portée exceptionnelle. Le taux de conversion de ces publications représente quant à lui jusqu'au double de celui des autres plateformes.

Les utilisateurs d'Instagram sont majoritairement des jeunes entre 18 et 34 ans. Si votre public-cible, celui qui va consommer vos produits, se situe dans cette tranche d'âge, vous devez absolument vous y trouver!

B2BQuotes.com