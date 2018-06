Quelles sont les caractéristiques d'un climatiseur mural performant ?

Article commandité

Vous désirez installer un système de ventilation ou encore changer le vôtre et vous songez à opter pour un climatiseur mural? Voici quelques renseignements utiles pour vous aider à bien choisir votre climatiseur mural.

Qu’est-ce qu’un climatiseur mural et quels sont ses avantages?

Tout d’abord, voyons voir en quoi consiste un climatiseur mural et quels sont ses avantages. Un climatiseur mural est, comme son nom l’indique, un dispositif de climatisation qui est installé sur le mur d’une pièce. Par opposition au climatiseur central, le climatiseur mural n’a pas besoin d’être raccordé au système de ventilation central de la résidence; son installation est donc plus simple, plus rapide et plus facile.

Le climatiseur mural émet peu de bruit et il est facile de contrôler la température que l’on souhaite dans la pièce. Il se décline en plusieurs modèles, ce qui fait qu’il est facile d’en choisir un qui correspond au look et au design de sa pièce. À noter qu’il ne faut pas confondre le climatiseur mural avec le climatiseur de fenêtre, qui est beaucoup moins esthétique, mais qui peut tout de même répondre à divers besoins, en fonction du budget dont vous disposez.

Critères de sélection : la superficie et la puissance

Pour bien choisir votre modèle de climatiseur mural, il faut porter attention à plusieurs critères. La puissance et la superficie à couvrir sont deux de ces éléments. Dépendant de la superficie de la pièce que vous avez à climatiser, vous serez appelé à choisir un modèle de climatiseur plus qu’un autre.

En général, les climatiseurs muraux sont utilisés pour climatiser les pièces de plus petites superficies (environ 1000 pieds carrés). Ils sont donc idéaux pour les salons et les chambres à coucher. Pour un condo, par exemple, si vous choisissez d’opter pour cette méthode de climatisation, vous aurez probablement besoin de plus qu’un appareil pour votre appartement.

Pour calculer la puissance nécessaire pour ventiler votre pièce, vous devrez obtenir une mesure en BTU (British Thermal Unit), soit l’unité de mesure utilisée pour calculer la puissance des climatiseurs. Un technicien en installation et réparation de climatiseurs devrait être apte à obtenir cette mesure pour vous. Il pourra vous conseiller la meilleure puissance à utiliser pour refroidir votre pièce. Vous pourriez par exemple opter pour un climatiseur hyper puissant, sans toutefois être capable d’évacuer toute l’humidité de votre pièce. Pour cette raison, il est important de choisir un climatiseur doté de la bonne puissance.

Vos besoins en chauffage

Une autre question que vous pouvez vous poser, en procédant à l’installation d’un climatiseur mural, est : désirez-vous seulement un climatiseur ou également une thermopompe? En effet, lors de l’installation, vous avez également la possibilité d’acheter un compresseur faisant office de thermopompe, ce qui vous permet de transformer votre appareil en système de chauffage l’hiver.

La qualité de l’appareil

Enfin, un autre critère auquel il faut porter attention, lors du choix de son appareil, est la qualité de l’appareil que vous utiliserez pour climatiser votre pièce. Plus le climatiseur sera de qualité, meilleures seront vos chances d’obtenir le rendement optimal que vous désirez pour climatiser votre résidence. Encore ici, un spécialiste sera en mesure de vous aider à choisir le modèle correspondant le mieux à vos besoins.