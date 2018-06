Quatre initiatives locales et municipales de la Montérégie à découvrir

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) et le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), en collaboration avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM), Réseau Environnement, le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) et l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME), ont lancé le 11 juin dernier Phare, une nouvelle plateforme en ligne sur les questions climatiques. Celle-ci est accessible à l’adresse phareclimat.comchangements climatiques

Phare est un outil de référence inédit destiné à tous les professionnels, décideurs, élus ou dirigeants municipaux désirant mettre en place des initiatives en matière d'atténuation et d’adaptation aux changements climatiques dans les secteurs de la mobilité et du transport, de l’énergie, de la gestion des matières résiduelles et de l’aménagement du territoire.

Phare répertorie déjà plus d’une cinquantaine d’initiatives locales, dont quatre mises en place en Montérégie. Les municipalités, MRC et organismes municipaux de la région sont invités à partager dès aujourd’hui leurs bons coups en matière climatique et à enrichir la plateforme en complétant le formulaire disponible sur le site phareclimat.com.

Le projet Phare a été élaboré par l’UMQ et le RNCREQ, en collaboration avec la FCM, Réseau Environnement et le FAQDD. Le projet est rendu possible grâce à la participation financière du Fonds vert du gouvernement du Québec et du Fonds municipal vert et du programme Municipalités pour l’innovation climatique, mis en œuvre par la FCM et financés par le gouvernement du Canada.