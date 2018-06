Appel de bénévoles lecteurs pour le concours de la 10e édition

Le Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours est un organisme sans but lucratif dévoué aux jeunes de 6 à 18 ans afin de les encourager dans la maîtrise du français et d’accroître leurs compétences en écriture par le biais d’un concours littéraire annuel à l’échelle provinciale.

Le 29 septembre prochain aura lieu le 10e salon littéraire où les jeunes auront la possibilité de présenter et de vendre leurs livres au grand public. Un gala clôturera l’évènement et soulignera les meilleures œuvres primées par un jury composé de citoyens bénévoles de la région et d’ailleurs.

Le temps des vacances rime avec ce que nous appelons la "Période de lecture". Le RLJSO cherchent activement des bénévoles Lecteurs-Lectrices qui prendront part au jury. Les lecteurs seront invités à lire les livres de nos 31 participants, âgés de 6 à 18 ans et d'en faire la notation en suivant une grille d'évaluation selon le genre littéraire du tapuscrit.

La compilation de ces notes, nous permettra de désigner les lauréats 2018. Plus nous avons de lecteurs, plus la crédibilité de la sélection des lauréats sera équitable. L’indispensable lecture peut se faire à partir d’un ordinateur ou d’une tablette, que vous soyez à la maison, au chalet ou en camping. Nous vous remercions votre précieuse collaboration! Pour information, contactez le RLJSO 450-402-0545.