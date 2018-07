La ville de Contrecoeur appuie formellement Pont STL 2028

Il s'agit essentiellement d'un appui formel, sans équivoque et unanime du conseil municipal de la ville de Contrecoeur non pas au projet de pont, mais à celui-ci financé par M. Luc Poirier, pour une construction à l'horizon 2028 ou avant, tel que : « Est résolu unanimement que la la ville de Contrecoeur appuie les démarches d'Investissement Poirier afin de réaliser la construction d'un pont à partir de fonds privés... ».

La ville de Contrecoeur, qui est au coeur du développement maritime de la grande région de Montréal, exprime une fois de plus, clairement et avant tous, tout son dynamisme et sa vision d'avenir en matière de développement socio-économique. Ainsi, elle écrit au titre des justificatifs à sa résolution « qu'une grande partie de l'activité économique du Québec est tributaire et dépendante des liens routiers reliant les deux rives du fleuve Saint-Laurent » et donc, « que l'ensemble des citoyens et des entreprises de la ville de Contrecoeur et de la région bénéficieraient positivement de cette implantation ».

Pour Richard St-Germain, président de Pont STL 2028, « Il est indéniable que la ville de Contrecoeur et la majorité des intervenants socio-économiques des régions de Sorel-Tracy et de Lanoraie comprennent l'urgence de construire un pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie, sans qu'il soit nécessaire de le démontrer à l'aide d'études qui ne finiront jamais de s'autoalimenter, en posant des questions supplémentaires. » C'est pourquoi il estime que les différents candidats aux élections du Québec du 1er octobre 2018 doivent se positionner non pas sur la nécessité de construire un pont, qui fait l'objet d'une large acceptabilité sociale, mais sur la proposition de Luc Poirier; lequel est prêt dans l'immédiat à aller de l'avant pour une livraison en 2028 ou avant.

Pont STL 2028 est d'avis que pour les candidats dans les comtés de Berthier et de Richelieu, l'un des principaux enjeux régionaux est relié spécifiquement à la proposition de M. Luc Poirier.

C'est en effet la seule alternative concrète présentement disponible sur la table, étant donné que le financement est acquis. En ce sens, les candidats à l'élection québécoise doivent se positionner de façon précise et sans équivoque sur la proposition Poirier, ce qu'ils n'ont pas fait pour l'instant.

Pont STL 2028 tient donc à remercier la ville de Contrecoeur pour cet appui et le leadership dont elle fait preuve, afin de promouvoir concrètement la construction d'un pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie à l'horizon 2028.