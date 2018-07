5 huiles essentielles encore méconnues à découvrir absolument !

Les huiles essentielles sont des concentrés de plantes fabriquées selon divers procédés : distillation par entraînement à la vapeur d’eau, extraction par CO2, pression mécanique. Reconnues pour leurs vertus médicinales, elles représentent une alternative de choix à la médication chimique. Leurs propriétés sont très efficaces. Cependant, elles nécessitent des précautions d’emploi, par voir orale notamment, et ne s’adressent pas à tous. Certaines sont encore méconnues du grand public en raison de leur rareté (production limitée). En voici 5 cependant qui méritent de retenir l’attention.

Des études scientifiques ont prouvé leurs propriétés mais en cas de persistance des symptômes, la conduite à tenir est de consulter son médecin. Certaines sont interdites aux femmes enceintes et aux enfants. Il est toujours nécessaire de les diluer avec de l’huile végétale.



L’huile essentielle de Matricaire

Originaire de Hongrie, cette variété de camomille de couleur bleu foncé a des vertus anti-inflammatoires et antiallergiques. Appliquée sur la peau, elle élimine les démangeaisons et les rougeurs. Elle est ainsi très efficace contre la couperose mais aussi contre le jaunissement des cheveux blancs ou gris.

L’huile essentielle de matricaire libère les voies respiratoires et elle est un excellent antiviral. Elle s’utilise en massage sur la peau ou en inhalation, ne jamais l’ingérer sans avis médical. Les femmes enceintes s’abstiendront de l’utiliser.



L’huile essentielle de tea tree

Originaire du Queensland et de la Nouvelle Galle du sud, l’huile essentielle de tea tree, ou arbre à thé, possède un large champ d’utilisation pour toute la famille, y compris votre animal de compagnie.

-Infection : c’est un antibactérien puissant,

-Asthénie (fatigue),

-Infections ORL et dentaires: en inhalation pour traiter la toux, en application contre les aphtes, les abcès ou les gingivites,

-Infections gynécologiques : cystites, vaginites, salpingites (infection des trompes),

-Problèmes de peau : acné, ezcéma, herpès, prévention des brûlures en radiothérapie,

-Parasitose du chien.

Profitez des bienfaits de l'huile essentielle de tea tree. S’il n’en fallait qu’une dans votre pharmacie, ce serait celle-ci.

L’huile essentielle de Lédon du Groenland

Originaire des tourbes du Nord, au Groenland et au Canada, elle est tout public : enfants au-dessus de trois ans après avis médical, adolescents, adultes. Il faut la diluer à 20% dans de l’huile végétale avant de l’appliquer sur la peau.

Ses propriétés sont antiallergiques, antispasmodiques et anti-inflammatoires. Elle décongestionne, détoxifie l’organisme et draine le foie. On l’utilise en cas d’insuffisance hépatique mais elle traite également les troubles du sommeil, même sévères, et le stress.



L’huile essentielle de violette odorante

Le parfum subtil des violettes a retenu l’attention des nez français. On trouve à Grasse, capitale du parfum, d’immenses champs de violettes. Elles poussent autrement à l’état sauvage dans les sous-bois.

Ses vertus sont très nombreuses :

-Antiseptique,

-Laxative,

-Anti-inflammatoire,

-Diurétique,

-Fatigue nerveuse,

-Peau : eczéma, acné,

-Maux de tête : les Romains l’utilisaient déjà contre la migraine,

-Sphère ORL : toux, maux de gorge,

-Circulation du sang : varices,

-Troubles articulaires : lumbago,

-En complément du traitement contre le cancer et le Sida.

En raison de sa rareté, cette huile reste très chère.



L’eucalyptus radié

L’eucalyptus radié s’adresse à tout le monde, hormis les femmes enceintes. C’est l’allié de l’hiver pour libérer les voies respiratoires en cas de sinusite, bronchite, rhino-pharyngite mais aussi les rhinites d’origine allergique. Elle est également indiquée pour soigner les otites et les maladies virales.

En gynécologie, on l’utilise dans le traitement des cystites et des vaginites. Elle pallie aussi les déficiences immunitaires.

Enfin, elle ravigote l’esprit en cas de conduite prolongée ou d’examens universitaires.

L’aromathérapie utilise les bienfaits des huiles essentielles sur la santé, que ce soit dans le cadre de la prévention ou des soins. C’est une médecine alternative qui a prouvé son efficacité.