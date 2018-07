Quelles sont les causes de l'hyperhidrose généralisée ?

L’hyperhidrose se manifeste par une transpiration excessive et incontrôlable. 90% d’entre-elles n’ont pas de causes clairement identifiées dans leur forme primaire à l’heure actuelle. Dans les autres cas, appelés secondaires, elles sont dues à des affections externes et peuvent être généralisées, c’est-à-dire que l’ensemble du corps se met à transpirer. Comment se déclenche-t-elle et pour quelles raisons ?



Les causes de l’hyperhidrose

L’hyperhidrose commence la plupart du temps à la puberté, à l’âge de la gêne sociale. Le sujet trop timide est victime de rougissement, voire de palpitations cardiaques. La sudation l’envahit à tel point que ses vêtements sont humides. Elle arrive toujours le jour, et non la nuit.

L’hypothalamus : une glande aux commandes de la transpiration

Du point de vue physiologique, c’est la glande appelée hypothalamus qui commande la transpiration. Elle intervient lors d’un effort physique ou de forte chaleur pour rafraîchir le corps. L’hyperhidrose est un hyperfonctionnement de l’hypothalamus mais celui-ci peut aussi entrer en interaction avec d’autres circuits nerveux initiés par le cortex cingulaire antérieur, une région de notre cerveau qui gère nos émotions. Qui n’a jamais ressenti des sueurs froides lors d’un stress ou d’une grande frayeur ? A ce moment-là, le dos, les mains, les aisselles, le front et la plante des pieds peuvent devenir moites mais de façon temporaire. Dans le cas de l’hyperhidrose, la sudation est permanente. Les vêtements sont mouillés, les odeurs sont gênantes, bref elle est mal vécue et entretient, dans un cercle vicieux, le phénomène.

Les facteurs héréditaires : une sensibilité exacerbée

Les études montrent la présence de facteurs héréditaires, une sensibilité plus importante aux stimuli extérieurs. Au moindre stress, la moindre élévation de la température, les glandes sudoripares sont activées. Or, les scientifiques ont remarqué la présence de plusieurs cas au sein d’une même famille.

Mais bien d’autres facteurs sont à l’origine de l’hyperhidrose.

L’origine ethnique, à l’Est du monde

Les observations ont démontré que l’origine ethnique favorise l’hyperhidrose. Ainsi, la population d’Asie du Sud est plus fortement touchée.

Les maladies, des facteurs déclenchants

-Les troubles endocriniens sont mis en cause dans l’apparition de l’hyperhidrose. Par exemple dans le cas d’hypertyroïdie ou à la ménopause ;

-Les troubles métaboliques comme le diabète ;

-Les troubles anxieux comme la phobie sociale, l’alcoolisme, l’obésité ;

-Le zona facial ;

-Les infections avec son corolaire, la fièvre ;

-L’insuffisance cardiaque ;

-Un traumatisme, une intervention chirurgicale peut interrompre l’innervation de la glande parotide qui, pour résumer, influe sur la glande hypothalamus.

Certains médicaments

-Les vasodilatateurs prescrits par exemple pour soigner l’artériopathie des jambes (maladie des artères) faciliteraient le passage de la sueur par tous les pores de la peau ;

-Certains antidépresseurs dans le traitement du cancer du sein et de la prostate sont incriminés ;

Des aliments venus d’ailleurs

Les plats épicés et l’alcool sont connus pour donner chaud. Mais certaines personnes sont également plus sensibles au thé, au café, au chocolat et au glutamate. On parle alors de sudation gustative.

Les conséquences de l’hyperhidrose

Une transpiration abondante sera responsable de déshydratation. A force d’être moite, la peau est plus sensible d’où l’apparition de boutons de chaleur, de verrues ou de pieds d’athlète. Les mycoses se développent plus volontiers aussi sur un terrain humide.

Les conséquences les plus incommodantes restent les mauvaises odeurs dues à la décomposition des bactéries. La qualité de vie s’en trouve gravement affectée et peut conduire à l’isolement. Or, il y a des solutions. Malheureusement, la plupart des gens n’osent pas en parler. En consultant, elles pourraient obtenir plus d'infos sur les causes et traitements de l'hyperhidrose.

En l’absence de traitement, l’hyperhidrose ne peut que devenir chronique.