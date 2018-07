Peut-on effectuer des travaux de rénovation électrique soi-même ?

En 2017, une loi québécoise a permis d’autoriser la rénovation électrique dans un bâtiment, jusqu’alors interdite. En effet, l’électricité faisant partie de la structure du bâtiment, elle pouvait représenter de nombreux dangers et il était obligatoire de passer par un entrepreneur pour faire des rénovations. Découvrez ici nos conseils pour réaliser (ou non) vos travaux de rénovation électrique vous-même.

Nos conseils pour vos travaux de rénovation électrique

Connaissez-vous tout ce qu'il faut savoir sur les travaux de rénovation électrique ? Cela n’est pas certain. Saviez-vous, par exemple, qu’il fallait disposer d’un permis pour effectuer des travaux relatifs au gaz ou à l’électricité dans de nombreuses municipalités ? Ces permis sont réalisés au cas par cas et peuvent faire l’objet de certaines restrictions, en fonction des municipalités.

Notre meilleur conseil consiste à vous interroger avant toute rénovation, sur les éléments suivants :

-Est-ce que vous en êtes capable, en termes de compétences techniques ?

-En avez-vous le temps ?

-Pensez-vous pouvoir faire quelque chose de technique et d’esthétique ?

-Avez-vous le budget nécessaire ?

-En avez-vous le droit ?

Si vous répondez « oui » à l’ensemble de ces questions, alors vous pouvez vous lancer dans des travaux de rénovation électrique. Dans le cas contraire, faites appel à des professionnels !

Certains travaux électriques doivent être réalisés par des professionnels

Pour la CMEQ, la Corporation des Maîtres Électriciens du Québec, faire appel à un professionnel de l’électricité est avant tout une question de santé publique : beaucoup de gens se blessent en voulant faire des rénovations par eux-mêmes, sans en avoir les compétences ou les moyens.

Pour trouver un entrepreneur qualifié pouvant répondre à vos besoins, vous pouvez consulter la liste disponible sur le site de la Régie du Bâtiment au Québec (RBQ). Vous pourrez ensuite lui confier des tâches simples, ou complexes, comme :

-Changer un plafonnier

-Installer des thermostats électriques

-Poser un calorifère

-Remplacer la boîte d’entrée électrique

Pour d’autres travaux, les entrepreneurs doivent disposer d’une licence spécifique, comme celle permettant de travailler sur plusieurs types de raccordement (électricité et eau). Vous pouvez vérifier les antécédents de votre entrepreneur auprès de la RBQ, ou bien de l’Office des consommateurs. Une fois les devis comparés et votre choix fait, contactez votre entrepreneur pour qu’il démarre les travaux, sans oublier de lui demander de faire un petit tour rapide de l’ensemble du propriétaire, pour vérification.

Mais réparez vous-même ce qui est possible

Il existe des moyens très simples de trouver la bonne information pour résoudre votre problème électrique : bien des quincailliers ont des chaînes Youtube, expliquant pas à pas les principales pannes à réparer.

De plus, il faudra être précautionneux dans votre démarche. Commencez par définir les pièces où vous pourrez faire votre rénovation sans problème, comme le salon. Les pièces telles que la cuisine ou la salle de bains sont plus sensibles, étant donné qu’électricité et plomberie se côtoient.

Attention cependant : la Loi sur le bâtiment est très claire, notamment dans son article 49, cela peut constituer une infraction, sur le plan pénal. Des amendes peuvent vous être facturées, et les montants varient de 300$ à 1300$... Autant être sûr que vous êtes en mesure de faire vos rénovations électriques !



Il est requis de faire preuve de bon sens : s’il s’agit d’une ampoule à changer, vous êtes bien sûr à même de réaliser votre travail de rénovation. Mais si cela touche à l’ensemble des câbles électriques de votre maison ou bien concerne des prises permanentes, il est préférable de confier votre rénovation à des professionnels. N’hésitez pas à contacter des organismes gouvernementaux pour obtenir plus d’informations.