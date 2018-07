5 pays émergents où s'installer pour booster votre carrière

L’expatriation est le plus souvent motivée par la volonté de prendre un nouveau départ professionnel : lassitude d’une certaine routine installée, désir de mieux-être au travail, de progression de carrière, d’immersion culturelle, de vie moins chère aussi… Quel que soit le motif, certains pays, surtout ceux en plein développement, constituent de réelles perspectives d’emplois. Que vous soyez au début de votre carrière, au milieu ou à la fin, peu importe. L’audace est payante.

Les avantages professionnels de l’expatriation

La capacité à être mobile est un atout pour les entreprises qui vous recruteront, que ce soit l’entreprise mère ou une nouvelle. On vous proposera de nouvelles responsabilités et un salaire plus important. Une fois sur place, vous pourrez même briguer un poste à haute responsabilité.

A votre retour, votre enrichissement culturel sera apprécié ainsi que votre capacité d’adaptation, surtout dans un pays émergent. Votre ouverture d’esprit, votre vision différente de la vie vous confèreront une bonne appréhension des problèmes, critère très recherché à l’embauche. Vous bénéficierez d’un poste équivalent et d’un salaire similaire. Voilà donc de bonnes raisons d'acquérir une expérience de travail internationale ! C’est une étape importante par exemple pour qui veut entreprendre une carrière managériale.

Les meilleures destinations pour booster sa carrière professionnelle

Le Vietnam

Le Vietnam est le pays de la liberté financière. La qualité de vie tant au niveau des transports, des loisirs, des départs potentiels de voyages, de la sécurité, du bien-être et de la santé y est formidable avec de réelles opportunités d’emplois. Mais la barrière de la langue est un défi important à relever. Vos capacités d’intégration constituent là un vrai challenge pour votre CV.

Le développement économique est soutenu par un gouvernement résolument en action. Les perspectives optimistes de 2017 sont confirmées en 2018. L’ascension se poursuit dans le secteur du service et du tourisme. De nombreuses entreprises et sociétés internationales y sont déjà implantées et leur attrait pour le Vietnam continue.

Le Mexique

Très prisé pour son climat et sa culture (religion, traditions), l’amabilité des gens, leur curiosité à l’égard des étrangers, leur grand sens du respect font du Mexique une destination idéale. De plus, le pays jouit d’une croissance de 4%. De quoi envisager de réelles perspectives professionnelles. Les profils « Américains » sont très recherchés. Il vous faudra tout de même apprendre l’espagnol !

Rapprochez-vous des villes pour offrir des écoles de qualité à vos enfants. La vie y est bien moins chère qu’au Québec.

L’Indonésie

En particulier la ville de Djakarta qui profite d’une croissance supérieure à 4%. Le pays est en pleine explosion économique, le marché compétitif et la population zen ! Le potentiel industriel est énorme, le secteur bancaire renforcé et les 240 millions de consommateurs une promesse de développement incroyable.

La Colombie

En pleine croissance économique depuis la paix signée avec la Cartel, La Colombie rattrape son retard. Il y a des investissements de grande envergure dans les transports et ailleurs. La classe moyenne est en pleine expansion et manifeste une grande appétence pour les nouveaux produits. En plus, c’est une destination touristique de rêve.

L’Ethiopie

Au-delà de la surprise, ses 90 millions d’habitants constituent une belle perspective économique. Les opportunités d’emploi sont réelles, d’autant que les avantages fiscaux sont intéressants. Les investisseurs internationaux sont déjà sur place : énergie, transport, lignes de métro en construction dans la capitale, environnement, agro-alimentaire. De nombreux condos et centres commerciaux s’étalent sur plusieurs centaines d’hectares. Deux secteurs fermés aux étrangers cependant : la banque et la distribution.

L’avenir appartient aux audacieux, encore faut-il réussir son entretien d’embauche.