Vous souhaitez changer de banque ? Comment vous décider ?

Si vous voulez trouver de meilleurs services bancaires que ceux dont vous disposez actuellement, alors il est temps de lancer votre procédure de changement de banque. Dans cet article, vous trouverez des conseils pour bien choisir votre banque , en fonction de critères précis.

Faites un bilan de vos avantages et inconvénients

En général, si vous voulez changer de banque, c’est que quelque chose ne vous satisfait pas. D’ailleurs, 40% des Québécois disent qu’ils payent des frais de gestion trop élevés, et que cela pourrait les inciter à changer de banque.

Avant de changer de banque, essayez donc de quantifier votre satisfaction (ou votre insatisfaction). Par exemple, dressez une liste qui comprend les éléments suivants :

-Le suivi client par mail ou par téléphone

-La réactivité de votre conseiller

-Les taux d’intérêt de vos crédits

-Vos possibilités de paiement

Ce n’est pas une liste exhaustive, mais ce sont des éléments qui peuvent vous aider à prendre une décision, en les plaçant soit dans la colonne « satisfait », soit « peu satisfait ». Identifiez ensuite si ce problème peut être résolu : parfois, il suffit de discuter avec son conseiller pour faire avancer les choses.

Votre banque peut-elle vous accompagner dans tous vos projets ?

C’est la question cruciale à vous poser. Lorsque vous êtes jeune, par exemple étudiant, vous n’avez pas conscience des possibilités peut, ou ne peut pas, offrir. Lorsque vous voudrez investir dans votre premier achat immobilier, ou bien préparer votre retraite, vos années de fidélité à la banque seront essentielles pour négocier des positions plus intéressantes.

C’est pourquoi vous devez avoir une confiance aveugle dans votre institution financière et plus particulièrement, dans vos conseillers financiers. Parmi les autres projets d’une vie, on peut retrouver :

-Des placements financiers ou boursiers

-Des opérations immobilières (comme le flip immobilier)

-Des investissements de long terme

Il est donc essentiel d’avoir une équipe à votre écoute, prête à vous épauler. Si vous n’avez pas ça dans votre banque actuelle, alors, il est temps de changer ! Mais comment faire le bon choix ?

Renseignez-vous dans votre entourage

Vous avez là beaucoup de critères intéressants pour choisir une nouvelle banque, mais sachez qu’avec les nouveaux clients, les institutions financières sont toujours attractives : facilités de paiement, frais offerts la première année, service client irréprochable… Pour faire votre choix, vous pourrez vous appuyer sur l’expérience de votre entourage.

Demandez à vos amis, à votre famille ou à vos collègues quelles sont leurs institutions et s’ils en sont satisfaits. Vous verrez qu’il n’y en a pas tant que ça, et que vous ferez rapidement un choix. Une fois ces quelques informations glanées, faites un comparatif entre ces banques.

Prenez le temps de faire des comparaisons

La clé pour faire un choix résolu, c’est de prendre son temps. Choisir une nouvelle banque sur un coup de tête, cela risque de ne pas fonctionner. Distinguez par exemple les offres temporaires des offres permanentes, concernant les taux d’intérêt ou la gratuité de certains services. En faisant cette distinction, vous pourrez déterminer avec quelle banque entamer une relation de long terme…

N’hésitez pas à négocier des conditions dans votre contrat, selon votre situation. Beaucoup de banques proposent des solutions sur mesure pour des catégories de populations (seniors, professionnels, couples avec enfants, jeunes), mais cela ne veut pas pour autant dire qu’elles sont adaptées à vos projets. Alors, n’ayez pas peur d’en parler, et de conserver votre position ! Vous changerez alors de banque de manière tout à fait sereine.

Pour bien choisir votre nouvelle banque, vous devez surtout voir quelle plus-value elle peut offrir par rapport à votre ancienne institution financière. Il est important de vous poser certaines questions clés avant de vous lancer !