Quel budget prévoir pour un tour du monde à deux ?

Prévoir son budget est le meilleur moyen s’assurer d'une bonne organisation de votre voyage autour du monde : dépenses obligatoires, variables, autorisées, c’est important pour pouvoir vous imaginer dans votre projet. Retour sur les possibilités de financement et les budgets à prévoir pour un tour du monde à deux !

Planifiez vos dépenses obligatoires

Se lancer dans un tour du monde, ça ne s’improvise pas et les dépenses sont de mise, au quotidien. C’est pourquoi il est important de déterminer, le plus à l’avance possible, l’ensemble des dépenses auxquelles vous ferez face.

Avant le départ

La première étape consiste à définir les continents et pays que vous souhaitez visiter. En termes de prix, comptez les budgets approximatifs suivants :

-L’Océanie (Australie/Nouvelle-Zélande) est le continent le plus cher, avec 4,500$ de dépenses en moyenne pour 30 jours sur place

-L’Europe nécessite 3,000$ de budget pour 25 jours

-L’Afrique, 2,600$ sur 20 jours

-L’Asie, 2,000$ sur 20 jours

-L’Amérique latine, 1,900$ sur une quinzaine de jours

Avec ces budgets approximatifs, vous allez pouvoir déterminer quels seront les pays escales de votre tour du monde. Mais attention, cela s’accompagne de démarches en amont, qui peuvent nécessiter des dépenses :

-Visas d’entrée sur le territoire

-Vaccins, notamment pour l’Afrique (paludisme, hépatite B)

Comptez également les billets d’avion dans vos dépenses, en n’hésitant pas à utiliser des sites comparatifs pour trouver les meilleurs prix au départ du Québec. Vous pourrez alors tracer votre itinéraire.

Pendant le tour du monde

Il y aura des dépenses obligatoires pendant votre tour du monde, et bien plus que vous ne le pensez :

-Le logement, qui constituera votre premier poste de dépenses (sauf peut-être en Asie, ou bien si vous prévoyez un tour du monde sportif)

-La nourriture, dont les prix varieront énormément d’un continent à l’autre, d’une ville à l’autre

-Le transport, indispensable pour passer d’un endroit à l’autre

Si votre but est de faire des économies, il existe des solutions qui peuvent faire l’affaire pour quelques jours, comme le woofing ou le couchsurfing. Renseignez-vous bien sur les conditions d’éligibilité selon les pays. Si vous restez longtemps au même endroit, beaucoup d’hôtes sur AirBnb pratiquent des tarifs réduits. N’hésitez pas à contacter une communauté d’expatriés avant, et au cours de votre tour du monde.

Côté activités, il s’agira du budget le plus variable, mais aussi le plus dépensier, selon les lieux visités :

-Parcs nationaux, musées, visites culturelles

-Randonnées et location de matériel

-Activités insolites, rencontres faunistique et floristique

Pour chaque pays, comptez un budget journalier de 20$ à 35$ par personne pour les activités.

Un budget flexible pour votre tour du monde à deux

Libre à vous de choisir vos destinations favorites, les pays dont vous avez toujours rêvé, mais il est préférable de vous cantonner à 4 ou 5 pays par continent. Cela permet d’en voir un maximum, tout en maîtrisant votre budget.

Voici un exemple de budget à prévoir pour un tour du monde à deux d’un an, sur les 5 continents, comprenant l’Océanie, l’Europe (France, Grande-Bretagne, Espagne, Hongrie, Grèce), l’Afrique (Sénégal, Maroc, Afrique du Sud), l’Asie (Mongolie, Chine, Philippines, Thaïlande), l’Amérique latine (Chili, Pérou, Argentine, Brésil, Cuba) :

-Dépenses annexes obligatoires : 1,100$

-Vols et transports : 3,200$

-Logement : 6,500$

-Nourriture : 4,500$

-Activités : 8,000$

Les prix sont indiqués pour deux, et ne comprennent pas de visites aux États-Unis. Vous n’avez plus qu’à créer votre itinéraire de rêve, en modulant l’importance des activités !

Faire un tour du monde à deux requiert nécessairement un certain nombre de dépenses, qu’elles soient variables ou obligatoires. Il est aussi très important de ne pas avoir à vous restreindre en permanence, sous peine d’être frustrés dès votre retour au Québec.