5 habitudes à adopter pour ralentir le vieillissement cutané

Ridules, pattes d’oie ou encore rides : ce sont là des signes de vieillesse de la peau, relativement visibles au niveau du visage. Très peu appréciés, ces signes sont pourtant révélateurs d’un processus de vieillissement tout à fait naturel. En parlant de naturel : saviez-vous qu’il existe des solutions efficaces pour ralentir le vieillissement cutané, et ainsi repousser l’apparition de tels signes ? On vous donne quelques bonnes habitudes à prendre, dans cet article !

Le démaquillage, votre geste beauté incontournable contre le vieillissement

Saviez-vous que 85% des Québécoises ne se démaquillent pas bien, chaque soir ? Pourtant, c’est une étape beauté nécessaire avant de dormir. Pourquoi ? Simplement parce qu’elle permet au visage de respirer, se débarrasser des toxines et des petites pollutions accumulées tout au long de la journée.

De plus, selon les produits cosmétiques utilisés, ces derniers peuvent laisser des traces indélébiles sur votre visage qui, au-delà d’être peu esthétiques, sont aussi dangereuses pour le vieillissement cutané.

Le soin démaquillant aura toute son importance : privilégiez des produits naturels, avec un pH neutre. Si votre peau est sensible, n’hésitez pas à choisir un produit enrichi en aloe vera. Pour respecter au mieux votre peau, utilisez des cotons nettoyables et procédez avec de petits massages circulaires.

Mettez en place un rituel beauté efficace

Prendre soin de votre peau au quotidien, c’est important pour permettre le ralentissement du vieillissement cutané. Cela passe notamment par une excellente hydratation, en phase avec votre type de peau. Par exemple, les peaux sèches apprécieront un rituel beauté riche en beurre de karité, tandis que les peaux normales ou grasses pourront se contenter d’une formule aqueuse.

En parallèle, il faut choisir le bon exfoliant pour le visage à intégrer à votre rituel beauté : entre gommage et peeling, il n’y a qu’un pas ! Les exfoliants visage permettent en effet d’éliminer en profondeur les toxines, tout en permettant le renouvellement cellulaire. Fruités, riches en oméga-3 ou naturels, il existe bien des recettes pour créer un exfoliant sur mesure !

Maîtrisez votre exposition solaire et hivernale

L’exposition au soleil est l’un des premiers facteurs de vieillissement cutané : une exposition longue aux UV peut s’avérer néfaste, à différentes échelles. Cela peut notamment provoquer :

-Une forme de déshydratation

-L’apparition de boutons de chaleur, de plaques rouges

-Générer des excès de sébum (l’été étant la période la plus propice à cela)

-Dans certains cas, une surexposition peut entraîner une dépigmentation de la peau et la destruction de son film protecteur, entraînant des maladies de la peau

À moindre échelle, c’est la même chose avec le froid hivernal. Pensez donc à adapter votre rituel beauté en fonction de la saison et de vos activités.

Ayez un mode de vie sain

De façon générale, adopter un bon mode de vie participe à la jeunesse du corps et de l’esprit. Une peau qui respire, grâce à une bonne activité sportive, un organisme qui est bien nourri, ça se sent à l’intérieur, et ça se voit à l’extérieur.

Éviter de fumer ou de consommer trop d’alcool est aussi très important : cela évite les dégradations cellulaires anticipées. En résumé : prenez soin de vous, et votre peau vous le rendra !

Faites de la gym faciale

Pour ralentir le vieillissement cutané, rien de tel que d’opter pour une gymnastique faciale quotidienne, à travers 2 ou 3 petits exercices. Cela permet de retendre les muscles de votre peau, la rendant ainsi plus lisse.

Vous obtiendrez le même effet en réalisant de petits massages localisés de façon ponctuelle, en utilisant une huile à base d’huiles essentielles et d’huiles végétales. Privilégiez la noix de coco pour le visage, en raison de ses vertus rajeunissantes !

Personne n’échappe au vieillissement cutané, mais il peut se voir plus rapidement chez certains que chez d’autres. C’est pourquoi mettre en place ces quelques habitudes peut permettre de ralentir le vieillissement de la peau du visage, pour garder une peau jeune et lisse !