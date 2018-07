5 conseils pour bien profiter de son extérieur

L’été est à nos portes et on a plus que jamais envie de se retrouver à l’extérieur pour profiter d’une belle journée ou soirée entre amis ou en famille. Voici quelques conseils pour tirer profit au maximum de votre cour ou jardin.

1. Opter pour le (bon) barbecue

Une terrasse ou un jardin n’en serait pas un sans barbecue pour cuisiner nos grillades et légumes favoris à l’extérieur. Il en existe plusieurs modèles : au charbon de bois, à gaz, à l’électricité, etc., chacun possédant ses avantages et inconvénients.

Tandis que le barbecue à gaz offre un temps de cuisson précis et permet de contrôler la température, le barbecue au charbon de bois est facile à utiliser et se transporte plus facilement. C’est le modèle par excellence à apporter en camping. Si vous ne savez pas quel modèle choisir, demandez conseil dans un magasin spécialisé.

2. Se faire installer un système de chauffage extérieur

On ne pourrait pas penser profiter convenablement de notre extérieur sans système de chauffage adéquat pour réchauffer nos soirées fraîches. En effet, si les journées estivales sont plutôt chaudes au Québec, il n’en va pas toujours de même des nuits, qui peuvent rapidement devenir inconfortables sans système de chauffage adéquat.

Pour chauffer votre extérieur, diverses options s’offrent à vous, dépendant de votre budget. Le foyer extérieur permet sans contredit de rajouter un cachet authentique et chaleureux à votre espace de vie. Si vous disposez d’un plus petit budget, il existe d’autres appareils, tels que le parasol chauffant et le radiateur de terrasse.

3. Pourquoi pas un hamac?

Qui n’a pas déjà rêvé de lire un bon livre dans un hamac à l’ombre ou sur le bord de la piscine? Si vous êtes de type Sud, « palapas » et sombreros, vous raffolerez sans contredit de cette option qui vous fera sentir comme si vous étiez en vacances à tout moment de l’été. Il existe différents types de hamacs sur le marché: brésiliens, matelassés, etc., pour convenir à tous les goûts et budgets. Si vous n’aimez pas l’idée d’être suspendu dans les airs, peut-être préférerez-vous la balançoire ou la balancelle, accessoire par excellence pour relaxer après une longue journée de travail.

4. Un éclairage bien pensé

Un des éléments qui peut être négligé, lorsqu’on parle d’aménagement extérieur, est l’éclairage. Il constitue pourtant la touche finale d’un aménagement paysager. En effet, que serait un décor raffiné sans système d’éclairage pour le mettre en valeur? En fonction de vos goûts et de vos besoins, il est possible de choisir différents types d’éclairages paysagers : vers le haut, clair de lune, d’effleurement, etc. Vous verrez que votre cour n’aura pas le même aspect selon qu’elle est accompagnée d’un éclairage décoratif ou d’ambiance.

5. Un aménagement extérieur personnalisé

Une des meilleures manières de profiter de son extérieur est d’aménager sa cour en fonction de son style de vie et de ses préférences. Pour cela, demandez-vous qu’est-ce qui est le plus important pour vous : s’agit-il de passer du temps en amoureux autour du foyer extérieur, de lire un bon livre à l’ombre sur le bord de la piscine, de faire la fête jusqu’aux petites heures du matin avec vos amis ou encore d’offrir un espace de jeu extérieur à vos enfants? En fonction des réponses à ces questions, vous serez en mesure de vous créer un décor adapté et de mieux profiter de votre extérieur.