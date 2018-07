Comment se simplifier la vie quand on est débordé ?

Texte commandité

Travail, maison, enfants, école, sport, activités de loisirs, transports, la journée d’une femme est souvent un véritable marathon, une course contre la montre avec son lot de stress. Avec une bonne organisation, il est heureusement possible de respirer un peu !

Simplifiez-vous les tâches quotidiennes

Quand on est deux à travailler et qu’on a des enfants autonomes, on partage les tâches, voire on instaure un tour de corvée :

Faites une liste de courses à partir des menus (express) de la semaine et demandez à votre moitié d’aller magasiner. Non seulement vous n’oublierez rien, mais en plus vous gagnerez du temps ;

Si vous faites garder vos enfants avant de rentrer du travail, confiez à la baby-sitter les devoirs. Vous n’aurez qu’à prendre un quart d’heure le soir pour les vérifier ou donner une explication à ce qu’ils n’auront pas compris. Exigez aussi de vos enfants qu’ils s’avancent le week-end. Mieux, inscrivez-les à l’étude du soir après l’école ! Vous profiterez ainsi d’un moment de détente avec eux en rentrant à la maison.

Pas de bain qui traîne en longueur, réservez cela pour le week-end. Une douche rapide suffit en semaine.

Faites participer tout le monde : mettre la table, débarrasser, ranger sa chambre…

Ne perdez plus de temps avec le nettoyage hebdomadaire. Confier son ménage résidentiel à une entreprise de confiance vous soulagera de cette corvée. Vous aurez ainsi plus de temps pour vous.

Gérez mieux votre temps de travail

Ne croulez plus sous les courriels, les coups de téléphone et les dossiers qui s’accumulent :

Créez des dossiers avec des noms évocateurs (factures, à traiter…) et archivez vos mails dès qu’ils arrivent. Les courriels strictement informatifs seront jetés dès leur lecture, les autres traités en deux minutes puis mis à la corbeille. L’objectif est de tout traiter au fur et à mesure.

Faites des to do list le matin en arrivant au bureau. Cela vous permettra de prioriser vos tâches. Au besoin, notez le temps que chacune d’elle nécessite, vous aurez ainsi une vision réaliste de votre journée.

Ne soyez pas multitâches, il est impossible de se concentrer quand on s’éparpille. Décrochez le téléphone, fermez votre boîte courriel et ne vous laissez pas interrompre par des visites importunes dans votre bureau. Isolez-vous, vous traiterez bien plus rapidement ce dossier qui ne peut plus attendre.