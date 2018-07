Nous croyons souvent que les bactéries telles que la salmonelle et la listéria se retrouvent dans les aliments lorsqu’on les achète à l’épicerie. Mais en réalité, celles-ci peuvent se développer et proliférer dans votre réfrigérateur, et contaminer ainsi vos aliments. Par chance, un entretien régulier de votre appareil augmentera sa durée de vie et améliorera son fonctionnement, en plus de vous éviter d’avoir à composer avec une intoxication alimentaire. Voici donc 5 conseils pour l’entretien de votre réfrigérateur usagé!

Conserver la bonne température

La température idéale d’un réfrigérateur se situe entre 0 et 4 degrés Celsius; assurez-vous donc que le réglage de la température de votre appareil est correct.

Notez que la plupart des pannes qui affectent les réfrigérateurs usagés surviennent durant la saison chaude, lorsque ces appareils sont davantage sollicités par leurs utilisateurs. Pour vous éviter des frais de réparation importants, il existe une solution simple : ne pas laisser la porte de votre appareil ouverte trop longtemps. En effet, après avoir fait l’épicerie, plusieurs personnes ne referment pas la porte de leur réfrigérateur le temps d’y placer leurs victuailles. Or, un tel comportement n’est pas recommandé puisque l’air chaud pénètre à l’intérieur de l’appareil, faisant ainsi monter drastiquement la température de celui-ci. Pour redescendre à sa température habituelle, votre réfrigérateur devra dépenser énormément d’énergie et de temps. Vérifiez aussi régulièrement l’étanchéité de votre appareil afin d’éviter une surconsommation d’électricité.

Nettoyer les zones extérieures

Si ce nettoyage devrait être fait toute l’année, il doit impérativement être effectué durant l’été. La poussière a en effet tendance à s’accumuler dans la grille située à l’arrière de votre appareil, appelée condenseur, ce qui diminue les performances énergétiques de votre réfrigérateur. Certains modèles possèdent également des grilles d’aération situées sur le dessus qu’il faut nettoyer régulièrement.

Fréquence de nettoyage

Idéalement, on nettoiera un réfrigérateur usagé aux 2 semaines ou aux mois. En plus des zones extérieures, il est primordial d’effectuer l’entretien de l’intérieur de votre appareil.Chaque élément doit être nettoyé, y compris les étagères et les joints. Profitez-en pour jeter les aliments périmés, retirer certains aliments de leur emballage cartonné (par exemple les petits pots de yogourt) et bien emballer vos restants.

Dégivrer votre réfrigérateur

Voilà un geste qui est souvent négligé, et pourtant, il pourrait vous faire économiser beaucoup d’argent sur votre facture d’électricité! Il est conseillé de procéder au dégivrage d’un réfrigérateur ou d’un congélateur tous les 3 mois environ, afin d’éviter une accumulation de givre à l’intérieur de votre appareil. Outre le fait que celle-ci n’est pas très pratique, elle fait inutilement travailler votre réfrigérateur.

Aération de votre appareil

Il est important de conserver un espace suffisant entre le mur et votre appareil afin de favoriser une bonne évacuation de la chaleur et d’éviter une surconsommation énergétique.

Mettez en place tous ces conseils et vous pourrez profiter de votre réfrigérateur durant de nombreuses années, en plus de conserver plus longtemps vos denrées!