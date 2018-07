Traitement d’eau par hydrofracturation

Vous cherchez à faire creuser un puits artésien pour votre maison? Vous doutez de la qualité de votre eau? Votre puits actuel ne fournit plus assez d’eau? Des spécialistes en traitement et analyse d’eau seront en mesure de vous aider. Une eau traitée est plus pure et a un meilleur pH : des qualités importantes pour un liquide de cette importance! Pensez à tous les appareils qui utilisent de l’eau dans votre maison, sans compter votre propre famille. Le lave-vaisselle, la machine à laver, le bain, la douche, le lavabo, l’évier, la toilette, etc., la liste est exhaustive. D’où l’importance d’avoir la meilleure eau possible chez soi. Des experts en traitement d’eau pourront installer un traitement adapté à la condition de votre eau, ainsi que vous aider à tirer le meilleur rendement de votre puits.

Lorsqu’il est question d’eau

Si votre eau a une odeur repoussante ou laisse des cernes de couleur sur vos appareils, cela pourrait indiquer un problème facilement traitable. La présence de fer ou de manganèse donne à votre eau un goût métallique et laisse des taches orangées un peu partout. S’il y a présence de calcaire, on voit plutôt des cernes blancs et des dépôts de savon sur la vaisselle. On peut facilement remédier à ces problèmes en installant un conditionneur d’eau au sel de mer, un filtre ou un système de chloration. Si votre eau sent le soufre (odeur d’œufs pourris) au point d’être repoussante, il serait bien d’envisager l’acquisition d’un filtre au sable vert ou d’un système au charbon activé.

Il pourrait également y avoir présence de bactéries ou d’arsenic dans votre eau, facteurs indétectables sans une analyse faite par des spécialistes. Demandez conseil, des experts sauront vous guider vers la solution pour vous, qu’il s’agisse d’osmose renversée, d’un système de chloration ou encore d’un stérilisateur par ultraviolets.

Le rendement du puits

Votre qualité d’eau est bonne, mais le débit de votre puits ne satisfait plus vos besoins? Avant de songer à faire effectuer un nouveau forage, considérez l’option de traitement d’eau par hydrofracturation. Il s’agit d’une opération offerte seulement par quelques entreprises à ce jour, mais qui s’est avérée efficace dans 97 % des cas.

Votre puits artésien étant plus profond qu’un puits de surface, il puise son eau dans des veines souterraines. Toutefois, il peut arriver que ces veines se trouvent bloquées par des dépôts de sable et de poussière de pierre. Pour nettoyer les fissures obstruées, on procède à l’hydrofracturation. Des spécialistes injectent des milliers de litres d’eau potable à très haut débit (80 gal. /min.) et à forte pression (plus de 3000 lb) dans le puits afin d’ouvrir toutes ses veines obstruées, restaurant ainsi son débit d’eau maximal. Augmentez le volume d’eau de manière efficiente en ayant recours à cette procédure. Informez-vous de la disponibilité de ce traitement auprès de vos entreprises locales.