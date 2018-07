Quelles jantes choisir pour mes pneus?

Vous désirez changer les jantes de vos pneus pour des questions techniques, ou pour l’aspect purement esthétique? Il existe tellement de marques, de modèles et de niveaux de qualité différents qu’il est facile de s’y perdre pour des gens qui s’y connaissent peu dans le domaine de l’automobile. On dit souvent qu’on obtient ce pour quoi on paye, mais est-ce vrai dans le cas des jantes? Il est important de considérer d’abord les aspects techniques afin d’acheter des jantes compatibles avec votre voiture. Une fois que vous aurez réduit la panoplie de modèles disponibles à un petit groupe de jantes compatibles, vous pourrez décider de l’aspect désiré.

Pourquoi les dimensions sont-elles importantes?

Il est suggéré d’acheter des jantes aux dimensions identiques à celles des pièces d’origine. Bien sûr, il est possible de changer le diamètre légèrement, mais en gardant une taille identique, vous éviterez des problèmes en ce qui concerne vos assurances en cas d’accident. En choisissant des jantes au diamètre plus grand, vous risquez aussi d’entrainer le frottement de vos pneus dans les ailes et l’usure prématurée de vos trains roulants.

Toutefois, à l’aide de conseils d’experts, il est possible de modifier légèrement les dimensions tout en restant dans les normes. Rappelez-vous que la grandeur des jantes peut modifier le rendement de votre voiture. Si vous en choisissez des plus petites que celles d’origine, vous êtes en train de réduire le poids général de l’automobile, donc vous augmentez votre efficacité énergétique. Au contraire, en augmentant le diamètre, vous obtiendrez une meilleure portée de route et une meilleure performance. Les matériaux utilisés peuvent eux aussi jouer un rôle dans le confort, le rendement et la performance du véhicule. Un autre aspect important, quoiqu’il puisse sembler banal, est le modèle de boulons. S’il ne correspond pas à l’équipement de votre véhicule, vous risquez de rencontrer des difficultés lors de l’installation.

Éviter de regretter son choix

Après avoir déterminé les modèles compatibles avec votre voiture, vous pouvez regarder les différents styles. Les jantes permettent d’exprimer un style unique et de personnaliser votre véhicule. Mais attention à ne pas tomber dans le piège! Établir un budget avant de commencer à magasiner s’avère une bonne idée pour éviter de trop dépenser inutilement. Mais, un prix qui semble trop beau pour être vrai est probablement exactement cela : une déception. Il existe bon nombre de répliques bas de gamme à des prix alléchants qui semblent, au premier abord, de bonne qualité. Vous aurez avantage à n’acheter que des pièces homologuées : il s’agit d’une preuve de légitimité. Veillez aussi à ce que le logo du constructeur soit bien identique à l’original, et pas juste un autocollant.

Si vous vous sentez toujours perdu ou incertain, demandez conseil pour choisir les jantes qui conviendront parfaitement à votre voiture et à vos goûts. Des spécialistes se feront un plaisir de vous éclairer et de vous présenter les différentes options disponibles.