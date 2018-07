Ostéopathie ou massothérapie : comment choisir?

Il existe aujourd’hui un important éventail de médecines douces qu’il est parfois difficile de différencier : naturopathie, homéopathie, acupuncture, ostéopathie ou massothérapie… Lorsqu’on souffre de douleurs musculaires ou articulaires, il peut être judicieux de recourir aux services de ces professionnels. Mais comment choisir le bon thérapeute pour remédier à votre douleur? Regard sur deux pratiques médicinales ayant en commun leur aspect très manuel.

Ostéopathie

L’ostéopathie est une médecine douce axée sur la manipulation manuelle pour la prévention ainsi que le traitement des troubles musculo-squelettiques et fonctionnels du corps humain. Cette thérapie repose donc principalement sur l’utilisation des mains. Grâce à plusieurs tests de mobilité, l’ostéopathe évalue l’état général de votre corps (volume, tension, position des organes et structures, etc.) et recourt à divers types de palpations afin de favoriser la détente.

Un ostéopathe utilise quatre types de manipulations en fonction du problème qu’il doit traiter : les manipulations fonctionnelles, viscérales, structurelles et crâniennes. Parmi les troubles fréquemment traités par l’ostéopathie, on retrouve l’arthrose, les entorses, les vertiges et l’insomnie, entre autres. Son champ d’action est donc assez large.

Cette médecine douce est axée sur le traitement des symptômes mais également la découverte de la cause de votre douleur. Ainsi, l’ostéopathe voit le corps humain comme un tout; la pratique de l’ostéopathie vise le traitement et la prévention des pathologies. Bien qu’elle ne puisse pas guérir les maladies dégénératives ou génétiques, cette thérapie a un effet non négligeable sur la douleur engendrée par celles-ci et aide le corps dans son combat contre la maladie. On peut donc aussi la considérer comme une thérapie complémentaire à des traitements plus traditionnels.

Massothérapie

La massothérapie est une thérapie ancestrale qui a comme objectif principal d’amener le client à se détendre et à éprouver une sensation de bien-être. Elle permet également d’améliorer la circulation sanguine, la digestion et le fonctionnement des organes. À l’aide de ses mains, le massothérapeute effectue divers mouvements d’effleurage, de foulage et de pétrissage, ainsi que des flexions et des étirements afin de travailler le muscle dans son ensemble.

Il existe plusieurs types de massage employés en fonction des bienfaits recherchés. Ainsi, un massage aux pierres chaudes ou un massage californien visera davantage la relaxation et la détente, alors qu’un massage suédois sera axé sur le soulagement de douleurs musculaires et sur l’élimination des tensions.

Sachez que la massothérapie s’adresse à tout le monde, des tout-petits aux personnes âgées, à moins que vous souffriez de troubles circulatoires, cardiaques ou de diabète, entre autres. Un traitement durera environ une heure, en fonction du type de massage choisi. Cette thérapie est efficace dans le traitement de maux très divers, allant des douleurs lombaires chroniques à la constipation, la migraine, l’anxiété et l’insomnie. Elle est aussi très prisée durant la grossesse et après l’accouchement pour traiter les effets du post-partum, en plus d’être utilisée auprès des bébés nés prématurément pour favoriser un gain de poids optimal.

Vous hésitez toujours entre ostéopathie et massothérapie pour remédier à votre problème? Renseignez-vous auprès de spécialistes pour savoir quel traitement vous convient le mieux.