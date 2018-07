Comment choisir le bon modèle de porte extérieure?

La porte de votre maison est un peu démodée ou vous trouvez qu’elle laisse passer les courants d’air? Qu’attendez-vous pour magasiner une nouvelle porte extérieure? Il existe aujourd’hui sur le marché une grande variété de portes extérieures adaptées à votre budget et à vos besoins. Vous y trouverez assurément le modèle qui s’harmonisera le mieux avec le style de votre maison!

Quelques éléments à prendre en compte

Avant de partir à la recherche d’une nouvelle porte extérieure, prenez le temps d’évaluer vos besoins afin de faire le meilleur choix pour vous. Plusieurs éléments doivent être pris en compte dans votre décision finale.

D’abord, il faut vous assurer de sélectionner une porte sécuritaire afin de prévenir les intrusions. En effet, les compagnies d’assurance évaluent à 80% la proportion de cambrioleurs qui choisissent de passer par la porte d’entrée pour commettre leur méfait. Il est donc primordial de vous assurer que votre porte extérieure est sécuritaire et comporte une serrure conforme aux normes de sécurité en vigueur. Il est également conseillé de se munir d’un système d’alarme connecté à une centrale. Il existe des modèles de portes extérieures spécialisées, par exemple des portes coupe-feu qui résistent aux incendies.

Vous devez également considérer le facteur isolant de votre porte. Celle-ci doit empêcher les courants d’air froid de pénétrer à l’intérieur de votre demeure, et conserver la chaleur à l’intérieur. Vous éviterez ainsi des factures d’électricité faramineuses!

Dépendamment de vos critères de sélection, l’acoustique peut peut-être influencer votre décision finale. Ainsi, si le silence et la discrétion sont importants pour vous, vous voudrez peut-être investir davantage pour vous assurer de limiter les bruits environnants. L’aspect décoratif et la luminosité peuvent aussi entrer en ligne de compte : vous voudrez probablement choisir une porte qui s’agence bien avec le style architectural de votre maison et qui représente bien votre personnalité. Des éléments comme le vitrage décoratif et la couleur de votre porte peuvent donc influencer votre décision, de même que la dimension écologique (certains modèles sont écoresponsables).

Quel modèle choisir?

Il existe toute une gamme de modèles de portes extérieures sur le marché. On retrouve des portes en aluminium, en bois, en fibre de verre, en PVC et en acier. Ces dernières sont le choix le plus populaire à cause de leur robustesse, de leur esthétique et de leur haut degré de sécurité. Elles existent également dans une grande variété de couleurs et de modèles. Économiques, étanches à l’air et à l’eau, résistantes, elles possèdent également un bon niveau d’isolation. Il s’agit du meilleur rapport qualité/prix sur le marché. Ce modèle n’est également pas difficile à entretenir : il suffit de nettoyer votre porte annuellement avec de l’eau savonneuse et une éponge.

Pensez à engager des professionnels afin que votre porte soit installée correctement et de manière sécuritaire. En effet, l’ajustement du cadre de la porte ainsi que les recouvrements intérieurs et extérieurs doivent être parfaitement installés.