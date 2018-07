Les différentes étapes de l’excavation

L’excavation consiste à enlever le sol intelligemment afin de venir installer un système. Ce dernier peut être un sous-sol, des tuyaux, les fondations d’une maison ou encore les tranchées de raccordement aux réseaux locaux tels que l’eau ou l’électricité, entre autres. On utilise donc l’excavation lorsqu’on veut construire une maison ou un commerce, mais aussi en aménagement extérieur, comme pour la création d’une piscine ou d’un jardin.

Si l’excavation peut être faite manuellement, à l’aide de pelles, de bêches ou de pioches, elle nécessite généralement des engins d’excavation tels qu’une pelle mécanique ou une excavatrice, et une méthode de transport pour évacuer la terre en trop. Faites réaliser vos travaux par des professionnels pour éviter des accidents qui pourraient augmenter substantiellement les coûts associés aux travaux et pour vous assurer de procéder dans les règles de l’art.

Déterminer l’endroit où on procédera à l’excavation

Avant de procéder à l’excavation, il est nécessaire de faire des tests de sol afin de savoir à quel type de sol vous avez affaire. Habituellement, la structure du bâtiment ou du remblai est calculée en fonction du sol.

Il est également important de marquer au sol les limites de la future fondation ou de la structure que l’on souhaite créer afin de savoir où creuser. La profondeur à laquelle on souhaite creuser doit aussi être déterminée dès cette étape. En effet, il faut avoir évalué au début du projet le volume de terre qui sera excavée puisqu’il vous faudra prévoir un endroit où la laisser, ou un transport pour l’évacuer. N’oubliez pas que la terre, une fois extraite, prend de l’expansion à cause de son contact avec l’air.

Avant de commencer à creuser, assurez-vous de sonder votre sol pour savoir s’il y a des fils ou des tuyaux afin d’éviter de les arracher accidentellement. Il suffit d’appeler une compagnie qui offre le service d’excavation pour procéder au sondage de votre sol.

Procéder à l’excavation

Lorsque vous avez vérifié votre sol et que vous avez marqué les endroits où vous souhaitez creuser, vous pouvez procéder à l’excavation. Celle-ci se pratique avec 2 personnes : la première s’occupe de la machinerie et l’autre supervise le niveau à creuser afin d’éviter qu’une trop grande quantité de terre soit retirée. En effet, dans le cas où cela se produirait, vous seriez dans l’obligation de remblayer à certains endroits, avec l’inconvénient non négligeable de ne jamais atteindre le bon niveau de compaction (la terre ayant pris de l’ampleur au contact de l’air).

Évacuer la terre excédentaire

Dépendamment de la quantité de terre excavée et de vos besoins personnels, il vous faudra peut-être transporter une partie ou la totalité de la terre à l’extérieur de la zone de construction. Pour cela, il est indispensable d’employer une machinerie spécialisée.

Sachez que le prix d’une excavation est généralement proposé au pied carré et tient compte de la machinerie nécessaire aux travaux de construction, des arbres présents (et de leurs racines) ainsi que de l’état de votre sol. Habituellement, la soumission qui vous est proposée propose donc un prix forfaitaire à l’ensemble des travaux, lequel comprend la main-d’œuvre, la machinerie, le temps, le matériel ainsi que l’enlèvement de la terre.