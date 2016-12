La classique de Golf Beauchemin-Fleury arrive à grand pas!

Le défenseur François Beauchemin de l’Avalanche du Colorado et le gardien de but Marc-André Fleury des Penguins de Pittsburgh, tous deux natifs de Sorel-Tracy, présenteront la 9e édition de leur tournoi de golf, La classique de Golf Beauchemin-Fleury, le vendredi 17 juin prochain au club de golf Sorel-Tracy « Les Dunes ».



Ce tournoi versera tous ses profits à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui récompense l’excellence, la persévérance et l’expérience scolaires des jeunes par des remises de bourses. La Fondation aide aussi les jeunes à concrétiser des projets formateurs en cours d’année. Elle soutient le développement technologique du Cégep et contribue au Fonds Partage-Emploi Desjardins qui vient en aide aux élèves en difficultés financières. Ces réalisations améliorent la réussite éducative des jeunes de notre Collège qui sont aussi la relève de notre région.



Par la présente, vous êtes invités à rencontrer François Beauchemin et Marc-André Fleury la journée même du tournoi, le vendredi le 17 juin, entre 8h30 et 9h à l’accueil du club de golf Sorel-Tracy « Les Dunes », au 12 000, chemin St-Roch, à Sorel-Tracy.



Pour l’occasion, nos coprésidents d’honneur se feront un plaisir de répondre à vos questions et seront également disponibles pour des entrevues individuelles.



Si des informations supplémentaires s’avéraient nécessaires, communiquez avec moi aux coordonnées indiquées ci-dessous.



Merci de votre collaboration et au plaisir de vous rencontrer,





Ci-joint, l’horaire de la journée : http://www.cegepst.qc.ca/sites/default/files/horaire_d3568.pdf Merci!