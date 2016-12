Première victoire en classe Modifié 359 pour le pilote sorelois Mathieu Desjardins

Le pilote sorelois Mathieu Desjardins a savouré sa première victoire en classe Modifié 358, lors de la finale à l’Autodrome Drummond, le samedi 18 juin. Partant de la deuxième place, il a réussi à prendre la position de tête et à s’y accrocher durant les 40 tours suivants.

Cet éclatant triomphe vient confirmer la pertinence du changement de catégorie par l’Équipe de course 1M, l’automne dernier. Après avoir tout raflé en Sportman, ses membres ont alors opté pour la classe Modifé 358. « Nous avions besoin de cette victoire. On voulait relever de nouveaux défis. Tout n’a pas toujours été facile depuis que nous nous sommes lancé ce judicieux défi, mais nous sentions que le meilleur s’en venait. Le 1M est prêt pour la bataille à chaque course, mais cette victoire vient galvaniser l’équipe encore plus » a affirmé le jeune pilote.

D’ailleurs, la recrue était très heureuse de la performance de sa voiture. Il tient à remercier chaleureusement tous ses commanditaires, qui l’encourage dans cette aventure : Garage Verville Yamaska, St-Martin Motorsport, L. Arel Yamaska, André Joyal Kawasaki, restaurant Le Maska, 2 rives Chrysler, Vodg Racing, NAPA Sorel-Tracy, Transport Reynald Ouellet, Valvoline, Tim Horton’s Sorel-Tracy.

Nous vous invitons à suivre toutes les nouvelles de l’équipe de son pilote, Mathieu Desjardins, sur la page Facebook de l’Équipe de course 1M.