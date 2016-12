Excellent bilan pour la 9e édition de la Classique de golf Beauchemin-Fleury

La 9e édition de la Classique de golf Beauchemin-Fleury, organisée par la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, a connu un vif succès encore une fois cette année et a permis de recueillir plus de 24 000$.

L’activité réunissait, le 17 juin dernier, plus de 152 golfeurs et quelque 300 convives au souper préparé par Buffet Michel. Étant retenu à Pittsburgh pour célébrer avec ses coéquipiers la récente victoire de la Coupe Stanley par les Penguins, Marc-André Fleury a tenu à envoyer un message aux Sorelois, la veille du tournoi, par le biais du journal local: « J’aimerais remercier les gens de Sorel-Tracy pour leur support. Je me sens extrêmement soutenu par les Sorelois. Je suis fier de représenter ma ville ». Il invitait aussi les gens à donner à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy.

Même si Marc-André Fleury était absent, son père André Fleury et plusieurs de ses amis étaient présents tout au long de la journée. François Beauchemin et sa famille étaient aussi de la partie! Il en a profité, d’ailleurs, pour répondre aux questions des nombreux journalistes sur place, en matinée, en plus de louanger le talent de Marc-André Fleury comme gardien de but.

Ainsi donc, les golfeurs, les personnalités du milieu sportif et des médias ainsi que les bénévoles ont pu partager du bon temps sur le prestigieux parcours du Club de golf Sorel-Tracy « Les Dunes » en plus d’avoir le plaisir d’être associés à une bonne cause, soit celle de l’éducation.

En effet, les bénéfices amassés lors du tournoi seront utilisés par la Fondation pour accomplir sa mission qui est de favoriser et de contribuer au développement des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy. Pour atteindre cet objectif fondamental, la Fondation déploie ses actions par la mise en œuvre d’un programme de bourses d’excellence, de persévérance et d’expériences scolaires destiné aux étudiants et elle assure un soutien financier aux projets formateurs organisés par la communauté collégiale. Elle aide aussi le Collège à procéder à l’achat d’équipements technologiques qui assureront un milieu de vie stimulant à nos jeunes. Ces investissements permettent aussi au Collège d’offrir d’excellentes conditions de réussite aux élèves de notre région.

La directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, Myriam Arpin, se réjouit de la réussite du tournoi de golf dont le succès ne se dément pas année après année : « Malgré un contexte économique moins favorable lors de la dernière année, la grande majorité de nos fidèles participants ont répondu présents. De nouvelles entreprises se sont même inscrites au tournoi ainsi que quelques fans de nos coprésidents d’honneur. Ceci démontre bien comment les gens de la région ont à cœur notre tournoi et les objectifs de notre Fondation. Nous avons également le bonheur d’avoir des présidents d’honneur très appréciés mais aussi très dévoués pour assurer la réussite de leur événement. Grâce à leur générosité, et à celles de plusieurs partenaires, nous pouvons offrir la meilleure des expériences à nos invités lors de cette journée grandiose. Nous sommes donc comblés par cette 9e édition où chacun a contribué à ce beau succès. La belle participation des gens pour La Classique de golf Beauchemin-Fleury vient nous démontrer que la population estime qu’il est primordial d’investir en éducation! Des jeunes biens formés aujourd’hui feront, demain, une excellente relève pour toute notre région!

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont collaboré au bon déroulement de ce tournoi : François Beauchemin, Marc-André Fleury, les membres de leurs familles respectives, l’ensemble des commanditaires, les donateurs, les nombreux bénévoles, chacun des golfeurs et toutes les personnes présentes lors du souper. La Fondation vous donne à nouveau rendez-vous en 2017 pour la 10e édition de son tournoi annuel : « Ce sera une année de fête! Il ne faut surtout pas manquer ça », ajoute Myriam Arpin.

Pour plus de renseignements, visitez le site du Cégep de Sorel-Tracy, au www.cegepst.qc.ca, dans la section « Fondation ». Nous sommes également sur Facebook, Twitter et Insagram.

Sur la photo:

François Beauchemin, de l'Avalanche du Colorado entouré de la directrice du Cégep de Sorel-Tracy, madame Fabienne Desroches, de la directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, madame Myriam Arpin, du président du conseil d'administration de la Fondation, monsieur Sylvain Dupuis, des membres du conseil d'administration de la Fondation ainsi que des personnalités du Réseau des sports (RDS) avec Yanick Lévesque.