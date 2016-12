Un programme écourté à l’Autodrome Saint-Guillaume

L’ambiance était à la fête et les coureurs offraient un spectacle enlevant aux 1 500 spectateurs présents, mais l’organisation n’a eu d’autres choix que d’arrêter le programme à cause de la pluie au beau milieu des finales vendredi le 5 août dernier à l’Autodrome Saint-Guillaume.

La piste n’offrant pas l’adhérence nécessaire à la sécurité des pilotes, le promoteur, André Fortier, a pris la décision de mettre fin à la soirée aux alentours de 22h. Les spectateurs et les pilotes ont tout de même pu bénéficier de nombreux tours de piste, la soirée débutant à 18h. On a également eu le temps nécessaire pour présenter quelques finales, dont celles des catégories féminines, mini-modifiés et quatre cylindres 120 hp et moins.

Du côté féminin, Julie Marcotte de Pierreville l’a emporté devant Annie Camiré de Saint-Samuel et Hélène Chrétien de Windsor. Chez les mini-modifiés, Patrick Lapolice a fait secouer le premier le drapeau à damiers devant Charles-Antoine Bessette et Michel Gariépy. Dans la classe quatre cylindres 120 hp et moins, Jérôme Flamand de Saint-Flavien a signé la victoire devançant Alain Poudrier de Windsor et Frédéric Millaire de Victoriaville.

De l’action pour le prochain programme

Les finales qui n’ont pu être disputées vendredi seront remises au 8 octobre. Elles se grefferont au programme régulier présenté par Génératrice Drummond.

« Ce sera un super programme avec de l’action dès le début. Je remercie les coureurs et les gens présents pour leur compréhension et on vous promet un « show » encore plus enlevant le 4 septembre », explique M. Fortier.

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, il est possible de consulter la page Facebook et de communiquer avec nous : Autodrome St-Guillaume. Vous pouvez également contacter directement le promoteur au (819) 357-2635.