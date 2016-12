Nouvelle direction au centre sportif Saint-Robert

Après près de trente ans de service, Serge Desjardins quitte la direction du Centre sportif Saint-Robert. « Je suis très heureux du travail accompli. D’ailleurs, le Centre est une entreprise qui va très bien, les demandes d’activités ne cessent d’entrer. Mais, à un moment donné, il faut passer à autres choses et profiter un peu de ce que la vie à offrir », a indiqué le nouveau retraité. Il tient à remercier tout ceux qui ont contribué de près ou de loin à son succès au sein de l’entreprise.

Avec ses partenaires Gaétan Jutras et Éric Verrier, M. Desjardins a fondé l’entreprise en 1987. Son départ de la direction de M. Desjardins permet au trio de devenir un quatuor. En effet, Alexandre Voghel se joint à l’équipe de propriétaires et sera le nouveau directeur général du Centre sportif Saint-Robert. « J’ai été employé de l’aréna pendant de nombreuses années. C’est une époque où j’ai vraiment eu beaucoup de plaisirs et où j’ai pu rencontrer des gens extraordinaires. Je suis très heureux de me joindre à une équipe qui a fait ses preuves depuis trois décennies » a affirmé le nouveau directeur. Ce dernier a été, auparavant, directeur de la Société de développement commercial du Vieux-Sorel et agent de développement de la Société canadienne du cancer.

Après une courte conversation avec lui, on constate rapidement qu’il ne manque pas d’idées pour conserver et améliorer la réputation d’excellence que possède l’entreprise dans la MRC Pierre-De Saurel! Ainsi, le Centre sportif continuera d’offrir les mêmes activités appréciées par la population depuis sa fondation. Les hockeyeurs et patineurs pourront profiter d’une glace de plus dans la région pour s’adonner à leur activité favorite, mais de nouveaux services se grefferont dans un proche avenir.