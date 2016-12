Des finales à couper le souffle à l'Autodrome Saint-Guillaume

Plus de 1 500 spectateurs ont assisté aux finales à couper le souffle présentées à l’Autodrome Saint-Guillaume, le 4 septembre. La qualité du spectacle offert est de bon augure en vue du dernier programme de la saison, prévu pour le 8 octobre.

Un impressionnant total de 118 pilotes, dont 41 nouveaux visages, ont pris part aux compétitions du dernier week-end. C’est le pilote local Dominique Doyon qui a remporté l’épreuve dans la prestigieuse catégorie Sportsman.

« On a eu droit à des duels enlevants. Les commentaires des gens présents sont unanimes : il s’agit de notre meilleure soirée, ça promet pour le 8 octobre », souligne le promoteur, André Fortier.

L’ont emporté dans les autres catégories au programme : Caroline Landry de Princeville (dames), Marc Verner de Notre-Dame-du-Mont-Carmel (quatre cylindres 120 hp et moins), Claude Cournoyer de Saint-Victor-de-Sorel (quatre cylindres 120 hp et plus), Martin Landry de Tingwick (super 4), Charles-Antoine Bessette de l’Avenir (mini-mod), Simon Lainesse de Tingwick (stock), Olivier Boissonneault de Kinnear’s Miles (semi-pro) et Pascal Payeur de Saint-Pierre-de-Broughton (pro stock).

C’est fort de ces succès que le promoteur se prépare pour le dernier programme de la saison qui aura lieu le 8 octobre. Il promet encore une fois un spectacle haut en couleur.

Les autres circuits n’étant plus en action à cette date, les coureurs réguliers des pistes de Granby, de Drummondville, d'East Broughton et de l’Autodrome BSL de Rimouski se donneront rendez-vous à Saint-Guillaume dès 14h pour un programme survolté.



« Les finales qui n’ont pu être disputées lors de notre programme écourté du 5 août seront également présentées le 8 octobre. On s’attend à une foule record avec la venue de pilotes d’un peu partout », explique avec enthousiasme M. Fortier.

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, il est possible de consulter la page Facebook Autodrome St-Guillaume et de communiquer avec nous. Vous pouvez également contacter directement le promoteur au (819) 357-2635.