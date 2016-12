5e édition de La course de la Fondation : Malgré le vent, une réussite!

Le comité organisateur de la Course de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel est très fier d’annoncer que l’objectif de 25 000$ a été largement dépassé pour atteindre plus de 28 000$. Ce montant sera dédié à la clientèle d’oncologie service ambulatoire et à domicile, soignée ici à l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Le soleil était de la partie et malgré les vents forts lors de cette journée, 764 inscriptions ont été enregistrées incluant 140 inscriptions le jour même. Plus de 150 coureurs et marcheurs ont participé au DÉFI INTER ÉCOLE et l’école avec le pourcentage le plus élevé de participants, ayant franchi le fil d’arrivée est l’école St-Victoire de Sorel qui remporte le trophée.

Le comité organisateur est très heureux de cette 5e édition et remercie chacun des participants qui ont sillonné les rues de Sorel-Tracy et Sainte-Anne-de-Sorel.

Le président d’honneur, monsieur Maxim Martin a trouvé l’ambiance super agréable et a adoré le parcours du 10.5 km. Comme à son habitude, monsieur Gilles Péloquin a animé la foule en mettant beaucoup d’emphase sur le courage et l’implication de tant de coureurs et de bénévoles. Nous remercions ces messieurs de leur grande générosité.

Merci à tous les gens qui se sont déplacés au parc Regard-sur-le-Fleuve pour encourager nos marcheurs et coureurs, ainsi que tous les gens qui ont fait de l’animation le long des parcours. Remerciement à tous nos partenaires qui nous soutiennent chaque année ainsi qu’au comité du Défi Santé du CISSS Montérégie Est.

Un merci spécial à nos 155 bénévoles qui nous ont aidés à faire de cet événement un véritable succès. Vous faites partie de cette réussite!